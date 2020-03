Contexto lagunero

El tema de la menopausia se discute raramente en el trabajo. A pesar del hecho de que cerca de la mitad de la población mundial experimenta o experimentará esta transición biológica que marca el fin del ciclo menstrual y de fertilidad de las mujeres. De acuerdo con un estudio de la Society for Endocrinology, una de cada cuatro mujeres experimentará serios problemas de menopausia.

La menopausia a menudo se cruza en una etapa crítica profesional entre las mujeres que trabajan en una empresa. Generalmente ocurre entre los 45 y 55 años de edad, lapso que también es el más probable para alcanzar una posición ejecutiva (técnicamente, las que llegan a directora general lo hacen, en promedio, a la edad de 53.46 años).

La menopausia dura entre siete y catorce años, muchísimas mujeres menopáusicas alcanzan roles ejecutivos de liderazgo experimentando síntomas menopáusicos desde leves hasta severos, tales como depresión, ansiedad, insomnio y discapacidad cognitiva, entre otros. Un análisis de Korn-Ferry -firma internacional consultora de negocios-, muestra que, globalmente, las mujeres ocupan solo el 25% de los puestos ejecutivos altos -llamados en ingles C-Suite, el grupo de ejecutivos más importantes de una empresa-. Si se quiere continuar incrementando la participación de las mujeres en la C-Suite y aprovechar sus valiosas contribuciones, entonces necesitamos ser más abiertos acerca de lo que es la menopausia y cómo esto afecta a las personas y a las empresas.

Algunos investigadores sugieren que la discriminación por edad también juega un papel importante en la exclusión de los síntomas menopáusicos de las políticas de salud de las empresas. Chris Bobel, profesor asociado en la Universidad de Massachussets en Boston dice: “Hemos encontrado que a las mujeres de más de 45 años las consideran marginales, por ello no me sorprende que algo que impacta a este tipo de mujeres, como la menopausia en particular-, les incomode y no le den importancia”.

Jeneva Patterson, quien es miembro del Centro para el Liderazgo Creativo, de Bruselas, Bélgica, dice “Como muchas mujeres, yo instintivamente disfracé mis síntomas cuando me empezó la menopausia. Fue totalmente diferente a cuando me embaracé, en ese tiempo no lo pensé dos veces para reconocer que me cansaba y se me olvidaban cosas. Mis compañeros de trabajo, hombres y mujeres se reían de mis anécdotas y me apoyaban. Pero con la menopausia fue diferente, yo no decía la causa de que me perdiera, aun con el GPS, que llegara tarde a juntas importantes, perder vuelos y no recordar lo que alguien me había dicho unos minutos antes”.

“Cuando empezaron mis síntomas menopáusicos, estaba convencida de que, a mis 48 años, ya tenía síntomas tempranos de Alzheimer. Muy temerosa de discutir estos problemas con alguien en el trabajo, daba excusas falsas por mis olvidos y mis errores de trabajo. ¿Cómo podría tomar mayores retos laborales si olvidaba muchos detalles clave en mis proyectos? Cuando el doctor me diagnosticó menopausia, esto fue un alivio y una sorpresa”.

Así como Jeneva, hay muchas otras mujeres enfrentando la menopausia en etapas cruciales de su trabajo profesional, haciéndose eco de lo difícil que puede ser mostrar síntomas en el trabajo. Desafortunadamente, muchas mujeres han renunciado ante la falta de ayuda y comprensión. En el caso de Diana (su nombre real es otro), los errores cometidos ante la falta de apoyo y soporte por parte de la empresa la orillaron a su despido. Actualmente Diana trabaja en una empresa de consultoría, irónicamente, el empleador que la despidió, ahora le dio un contrato como consultora, Hoy está mucho más feliz y saludable que nunca.

En retrospectiva Diana cree que debió tener el coraje de tratar su problema de menopausia con sus jefes y pedirles soporte. Los temas tabúes pierden fuerza cuando alguien con autoridad trata el tema de manera abierta. Hoy las empresas han aprendido a discutir temas de género, raza y diferencias generacionales en el trabajo, de forma mucho más abierta, y la menopausia debe entrar en esa agenda.

¿Qué pueden hacer las empresas? Un buen inicio es hablar de estos problemas y tratar de encontrar soluciones. La educación también ayuda, hay mucho de misterio y desinformación acerca de esta etapa de la vida de las mujeres, conocer algunos hechos básicos de una buena fuente médica es muy recomendable. Si hay una mujer líder en una empresa y empieza a experimentar los efectos de la menopausia, lo debe reconocer y tratarlos como algo normal y de lo que se puede hablar en el trabajo. El dialogo no cuesta nada y da muchas recompensas.

Los gerentes pueden ayudar a tratar este tema de la menopausia en el trabajo enfocándose a la conexión de este tema con el bienestar de las empleadas, después de todo, la menopausia es uno de varios temas de salud que puede contribuir al estrés y al agotamiento. Hablar con todos los miembros del equipo para implementar estrategias como horarios flexibles, trabajo desde casa, etc. Con un liderazgo activo de soporte, la empresa puede lograr beneficios en productividad, cultura de trabajo y buen ambiente laboral, cuando la transición de la menopausia se trata como un tema especifico relacionado con el trabajo.

Otra mujer ejecutiva opina: “Cuando pase por esto, mi vergüenza me impedía pedir el apoyo que necesitaba. Finalmente, cuando ya no podía continuar soportando sin decir nada, me armé de valor y dije ante 12 miembros en una junta de trabajo: Por favor discúlpenme unos minutos, estoy sintiendo un bochorno horrible por mi menopausia y necesito unos minutos de descanso. En ese momento, me sentí muy fuerte, muy segura de mí misma y aliviada. Todos asintieron que no era problema. Después de la junta, dos de mis colegas mujeres compartieron conmigo sus experiencias al respecto. Eso me dio el valor para hablar de mis síntomas mas a menudo; espero que mi experiencia inspire a otras a hacer lo mismo”.

[email protected]