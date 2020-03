Gian Marco desea empezar de nuevo en México

Empezar de nuevo es el título del tema en promoción de Gian Marco, y es precisamente la intención que el cantautor peruano tiene en México, pues aunque se le reconoce como compositor, hoy quiere destacar como intérprete.

"En este país siempre es como empezar de nuevo. Aunque he venido varias veces, mi visita ha sido intermitente y no constante. Ahora quiero estar más presente, pues me he preguntado por qué es que no he sonado tanto aquí como le ha sucedido a otros colegas", platicó a Notimex en entrevista.

Con casi 30 años de trayectoria, Gian Marco es autor de éxitos como "Sentirme vivo" (Emmanuel), "Si me tenías" (Manuel Mijares), "Hoy" (Gloria Estefan), "Canta corazón" (Alejandro Fernández), "Prohibido quererme" (OV7) y "Ni rosas ni juguetes" (Paulina Rubio), por citar algunas.

Estos títulos y otra larga lista, le tienen convencido, pero no se conforma. Por ello, considera que el próximo 26 de marzo, día en que ofrecerá un concierto en el Pepsi Center WTC, será una oportunidad para mostrar su faceta de cantante que poco ha trascendido en México.

"Es la oportunidad de reunirme con quienes siguen mi carrera desde hace muchos años, incluso desde antes que supieran que soy autor. Se ha formado un nicho interesante que me permite hacer un show de dos horas y media en el que haré un repaso por varias canciones y que sea un tipo de karaoke", comentó.

Gian Marco, ganador de premios como el Grammy Latino, considera que su paso por la música no ha sido fácil dado que, desde 2006, es un artista independiente que no cuenta con el respaldo de las grandes disqueras.

"Es complejo ser independiente, pero no imposible, porque existen otros medios para llegar a las masas. Me refiero a las redes sociales, el YouTube y otros planes de marketing sin tener que sonar en la radio", explicó.

La radio, dice, sigue siendo importante, "pero hoy en día, la gente tiene la posibilidad de elegir qué escuchar y hacer su playlist, eso es tener el poder en la mano. Antes nos dejábamos llevar por lo que la radio nos pusiera y ahora es diferente".

México no es un mercado difícil, considera. "Ser músico aquí es tán complicado o no como ser ingeniero o abogado. Lo importante es darte cuenta de qué y para qué estás hecho. Y que los tiempos son los que te llevan a entender que tienes que pasar por ciertos procesos para llegar a una meta".