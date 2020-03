El Maratón Lala es un referente: Juan Joel Pacheco

El Maratón Internacional Lala contó ayer con un Gran Mariscal muy especial durante esta trigésimo segunda edición, al invitar al atleta lagunero Juan Joel Pacheco, a acompañar a los corredores y llenarse de energía en su tierra, mientras se encuentra en la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Como un reconocimiento a la obtención de la medalla de bronce durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el comité del Maratón Lala, encabezado por María Luisa Marroquín, decidió hacerle la invitación a Juan Joel, para ser el Gran Mariscal y seguir la prueba atlética desde una posición privilegiada: "estoy muy agradecido con el comité organizador que se tomó la molestia de invitarme a este evento, jamás pensé que me fueran a invitar como mariscal del Maratón Lala y estoy muy orgulloso de estar otra vez aquí en mi tierra", declaró en exclusiva para El Siglo.

Juan Joel reconoció el gran impulso que ha significado el Maratón Lala para los deportistas laguneros durante más de tres décadas y aceptó que por momentos, era mucha la tentación de ponerse los shorts y participar en la prueba atlética: "correr un maratón es algo extraordinario, así que significa mucho el que se realice aquí en Torreón. Ahí está el caso de Madaí Pérez, que escogió venir a correr a Lala porque sabe del nivel que hay, de la altimetría con la que se corre aquí, entonces para los corredores es un referente el Maratón Lala, porque es rápido y estoy muy orgulloso de estar acá. Por momentos se me antojaba correr, la euforia de la gente te contagia, pero ahora me tocó del otro lado y trato de disfrutarlo lo más que se pueda", confesó.

Pacheco coincidió en que la carrera de ayer fue favorecida por la Madre Naturaleza, al otorgar una temperatura fresca que siempre es agradecida por los corredores: "el clima ayudó a los corredores para que el maratón se corriera rápido, en el 2016 había sido la última vez que se corrió por debajo de 2 horas 20, ahora se volvió a correr y creo que el clima fue muy benéfico", señaló.

2 HORAS 10 minutos y 50 segundos es la mejor marca de Juan Joel Pacheco en maratón.

Aunque Juan Joel ya consiguió dar el tiempo exigido para aspirar a Juegos Olímpicos, desea acumular puntos para el ránking de la Federación Internacional de Atletismo, organismo que realiza las invitaciones al maratón olímpico, buscará el lagunero asegurar su boleto en una prueba internacional: "en tres semanas me voy al Campeonato Mundial de medio maratón en Gdynia, Polonia, intentando correr bien y dar puntos para el estándar olímpico, que ya lo tengo, pero ahora podría clasificarme un poco mejor a nivel mundial y que eso me de confianza para el próximo maratón que yo creo será en Tokio, o no se, con lo del virus ahora quizá lo cambian", añadió.

Para ese Campeonato Mundial, el joven corredor lagunero se está preparando a conciencia, con la tranquilidad de haber obtenido un resultado importante en los Panamericanos: "llevo ya un mes y medio entrenando, después de que regresé del maratón de Dubai y ahora estoy concentrado en tratar de hacer un buen papel, meternos en el Top 20 del mundo estaría increíble. La motivación, la confianza y seguridad que te da ser Top 3 del continente, es un adyacente para que siga uno entrenando fuerte y confiando en tener buenos resultados", afirmó.

Juan Joel compartió los pasos que le restan para ser parte del maratón olímpico de Tokio 2020: "ahorita ya tengo la marca mínima, que es el primer requerimiento, se pide 2:11:30, yo tengo 2:10:50, ahora solamente queda esperar que se termine la etapa de clasificación, que vence el 26 de abril, en el maratón de Londres y entonces se va a ver la tabla general, van a ir a Juegos Olímpicos los mejores 80, los mejores 100 corredores del mundo y ahorita estamos rozando el número 70 del mundo, entonces simplemente podemos mejorar".

Ante este panorama, Pacheco se dice feliz y relajado, con la confianza de estar en los olímpicos, a menos de que la contingencia mundial de salud, diga otra cosa: "estoy tranquilo, no confiado porque sé que puede pasar cualquier cosa, pero estoy optimista en que pronto me avisen del boleto definitivo a los Juegos Olímpicos. Prácticamente todos los que van a asistir a los Olímpicos van a estar corriendo en el mundial en Polonia, yo clasifiqué en el medio maratón de Nuevo León y ese va a ser mi primera copa del mundo en medio maratón y estoy muy emocionado. Los deportistas tenemos un poco de nervios por el coronavirus, pero hasta el momento no han dicho que se cancelan los Juegos Olímpicos, así que estamos concentrados", finalizó.