Comunidad, afligida por asesinato de Luis Alfonso Mendoza

La voz de Luis Alfonso Mendoza es una voz con la que todas las generaciones crecimos, comenta la actriz de doblaje Rebeca Gómez.

"En lo profesional perdemos a alguien que siempre escuchamos en radio y televisión: como tortuga ninja, 'Conde Patula', 'Gohan', 'Sheldon Copper', 'Carlton'... en todos los lugares lo encontrabas", dijo.

Luis Alfonso de 55 años de edad fue asesinado este fin de semana junto a su esposa en un aparente pleito por un predio en la Ciudad de México en la Colonia Portales y, a raíz de la noticia personalidades del doblaje que trabajaron con él como Mario Castañeda han lamentado el deceso.

En entrevista Rebeca Gómez, quien ha prestado voz a personajes como "Mandy" en "Las sombrías aventuras de Billy y Mandy", compartió lo que significó Mendoza en su carrera a quien pudo dirigir y viceversa.

"La comunidad del doblaje era una familia tan unida, ahora ya no lo es tanto obviamente con la entrada de tantas personas y la tecnología que nos ha separado porque ya grabamos solos, pero antes éramos todos juntos al mismo tiempo entonces es parte de tu vida, de tu familia", dice.

"Siempre he comentado que gracias a don Esteban Siller yo me quedé en el doblaje pero a la escuela donde yo llegué a estudiar algo que decían que tenía que ver con producción radiofónica - que es lo que al inicio a mí me interesaba- fue la escuela Art Spot justo donde sucedió esta situación donde los mataron. Ellos rentaban ese lugar para dar clases ahí y en esa escuela conocí a Don Esteban", relata.

Rebeca recuerda que a Luis Alfonso le decían "el cañón" o "el niño artillero" por su habilidad actuando y sincronizando.

Además señala que supo de viva voz de sus hermanos que para ellos fue un ejemplo y los motivó a cada quien a decidir sus carreras al verlo hacer lo que él disfrutaba hacer desde niño.

"Era muy divertido, siempre haciéndote reír, muy ocurrente, creativo".

"Es un impacto muy muy fuerte, conocí a todas las personas que ayer fallecieron, excepto al que los mató. Estoy fuera de la realidad, no entiendo qué pasa, parece haber sido un problema personal, pero nada da derecho a nadie a quitarle la vida a nadie y menos de esa forma", sentencia.

Lalo Garza, actor también de doblaje y que daba vida a "Krilin" de "Dragon Ball" también se pronunció ante tal evento y lamentó la muerte de su compañero.

Tras la noticia de la muerte de la voz de "El Conde Patula", "Bugs Bunny", "Sheldo Cooper" de "The Big Bang Theory", y por supuesto "Gohan" de "Dragon Ball", entre otras más, un fan llamado Reinik Volta le realizó un tributo a Luis Alfonso con las voces que lo hicieron famosos en la televisión mexicana.