Madaí Pérez, agradecida con la Comarca Lagunera

Visiblemente emocionada, la tlaxcalteca Madaí Pérez expresó su gratitud para los laguneros que le brindaron su apoyo durante el XXXII Maratón Internacional Lala, en una experiencia que se llevará en el corazón, al ser su primera competencia de 42 kilómetros en el país que la vio nacer.

En entrevista tras la emotiva premiación, Madaí aceptó que no lograr la marca para clasificar a Juegos Olímpicos fue un desencanto, pero eso no mermó la satisfacción de haber ganado la prueba: "le agradezco a toda la gente de Torreón el apoyo al saber que yo venía buscando un objetivo, queríamos irnos con la marca, desgraciadamente, como siempre lo he dicho, el maratón es otra cosa. Es una prueba que amo, pero que también merece mucho respeto y en este momento no se logró el récord, se logró el triunfo y estoy contenta por esa parte, pero por la otra, debo tener la mente fría y ser muy inteligente para tomar decisiones, queda trabajar", señaló.

Tras no lograr en el Maratón Lala asegurar su boleto a Tokio 2020, Madaí esperará que su posición en el ránking la lleve a los Olímpicos, pues no participará en otro maratón, ya que no le daría tiempo suficiente para prepararse rumbo a la justa olímpica: "siempre queremos representar dignamente al país, no nada más ir a los Juegos Olímpicos, porque eso quizá es lo más fácil, pero queremos ir y representar dignamente al país, la Secretaría de Marina es algo que nos ha enseñado, el siempre buscar ir a hacer un buen papel. Voy a recuperarme, no voy a hacer otro maratón, esperemos que con el ránking tengamos el boleto a Tokio, porque debo prepararme para ir a hacer un buen papel al maratón olímpico, ahorita estamos dentro de los juegos por plaza, queríamos asegurar aquí en La Laguna, desafortunadamente no se dio, pero no por eso voy a precipitarme, eso no es lo mío", agregó.

La mejor corredora mexicana de los años recientes, tuvo una magnífica experiencia en su primer maratón por la Comarca Lagunera, recibiendo mucho cariño de los espectadores: "estoy muy agradecida, fue una sensación inigualable. Yo nunca había corrido en mi país y el correr en tu país, sentir a tu gente, las porras y que cuando te veían mal prácticamente querían meterse a ayudarte, es magnífico. Gracias Torreón por abrirme sus brazos y a mucha gente realmente la llevo en mi corazón", culminó.