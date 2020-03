Alistan marcha feminista en La Laguna

Para este 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, colectivos de mujeres se unirán en una marcha que recorrerá las tres ciudades: Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, donde terminarán en un evento en la Plaza Mayor.

La vocera de la Red de Mujeres de La Laguna, Ariadne Lamont, comentó que después de más de dos décadas de organizar la movilización por este día, son ahora invitadas de los colectivos jóvenes que se han creado en los últimos años.

"Ahora somos uno de varias colectivos de jóvenes los que se están organizando para el 8 de marzo, a nombre de las feministas laguneras, realizar un evento en la Plaza Mayor", dijo la vocera.

El evento aún está en construcción por lo que dijo será en esta semana cuando se den los detalles de las acciones que se emprenderán con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Adelantó que se organiza una marcha que partirá de la Plaza de Armas de Ciudad Lerdo en punto de las 9:00 horas rumbo a la Plaza Mayor de Torreón.

Lamont aclaró que se trata de un marcha separatista, es decir, no podrán participar los hombres, aunque las niñas y los niños sí.

Cuando el contingente pase por la Plaza de Armas de Torreón, se unirán las madres de familia junto con sus hijos.

Sobre la convocatoria que han hecho otros colectivos de manera previa a esta fecha, la vocera de la Red de Mujeres comentó: "Nosotros lo que diríamos es que ustedes nos conocen, nos han entrevistado desde que nos fundamos hace 23 años, de manera constante básicamente como del 2012 y más fuerte del 2015, saben quiénes somos, nos identifican y nosotras las feministas sabemos quiénes somos la feministas…Somos aquellas que estamos en contra de la violencia contra las mujeres, todo tipo de violencia, y estamos a favor de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, si alguien no está de acuerdo con eso, no es feminista".

Asimismo, dijo: "no sabemos si los otros esfuerzos tienen buenas intenciones o no, se ha mencionado mucho que se ha partidizado, políticamente, político- electoral. Toda la gente puede hacer cualquier evento que quiera hacer si es con respecto a las mujeres, pero no convocar como feministas o sociedad civil porque entonces no sería cierto".