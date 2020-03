Seguirán indicaciones de la Secretaría de Salud por coronavirus en Torreón

"Yo no soy autoridad sanitaria ni entraré en temas que no me corresponden, pero vamos a coadyuvar con las autoridades de salud sobre lo que nos vayan diciendo sobre lo que hay que hacer", externó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, al haberle cuestionado acerca de las medidas preventivas que se podrían tomar dentro de los edificios municipales debido al caso confirmado de coronavirus en Torreón.

Asimismo expuso que todos los temas se trabajan de manera coordinada con el estado, "si hay que llevar determinados protocolos, vamos a apoyar", indicó. Consideró que se debe ser muy prudentes antes de alarmar a la población con información errónea, "debemos de seguir las indicaciones de las autoridades de salud, tomar medidas de prevención, las que nos indiquen las dependencias de salud". En cuanto a si tomaría medidas de prevención en las oficinas municipales, como colocar gel antibacterial, dijo: "No, no sé. Tenemos que seguir indicaciones de las autoridades de salud, lo que nos mencionen que debamos hacer", recalcó. Dentro de las medidas de prevención que la Secretaría de Salud de Coahuila ha difundido desde que el virus llegó al país están: lavarse las manos con frecuencia, utilizar agua y jabón o soluciones de alcohol al 70 por ciento; al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Asimismo señalan el evitar contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe. Fue este sábado cuando el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó el primer caso de coronavirus en Coahuila y hasta ese entonces el cuarto en el país, el cual padece una joven de 20 años que viajó a Milán, Italia. Posteriormente, el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, reconfirmó el hecho, llamando a la población a no alarmarse ya que el caso estaba totalmente controlado, e invitó únicamente a tomar medidas de prevención, como las citadas anteriormente. Hasta la tarde de ayer domingo, se confirmó un quinto caso de coronavirus en el país, el cual fue localizado en Chiapas, al realizarle las pruebas a una joven de 18 años que también estuvo en Milán, en el norte de Italia. Esperan instrucciones El alcalde Jorge Zermeño precisó que no tiene contemplado tomar medidas dentro de los edificios municipales, solo las que le indiquen las autoridades de salud. * Recalcó que existe un trabajo coordinado entre municipio y estado. *Dijo no ser la autoridad competente para tomar acciones preventivas, ya que eso corresponde a Salud. *En Torreón se confirmó el pasado sábado el primer caso de coronavirus en Coahuila y se llamó a no alarmarse y a tomar medidas de prevención.