Cuestionan la baja meta de recaudación en Gómez Palacio

Cuestionan al Ayuntamiento de Gómez Palacio por baja meta de recaudación anual por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles que forman parte de la Hacienda municipal.

El regidor panista Juan Francisco Bueno Flores dijo que hizo un análisis de la cuenta pública y que no hubo modificaciones en el capítulo 51,011 del Arrendamiento de Bienes del Municipio, pues se estableció como meta de recaudación un monto de 193 mil pesos en todo el año, es decir, un promedio de 16 mil pesos de ingreso mensuales de cerca de 15 inmuebles.

Esto también considerando que el Ayuntamiento no incluyó en dicho rubro el ingreso por concepto de cuotas y tarifas establecidas que cobran los centros deportivos y demás recintos, señaló el también presidente de la Comisión de Deporte y Juventud.

"La Ley de Ingresos establece lo que se debe cobrar desde la entrada hasta la mensualidad que debe pagar un niño por clases de natación y gimnasia. Ellos manejan que por ese rubro (51,011) nada más van a entrar 193 mil pesos en 12 meses y según lo que explican ellos no vienen las cuotas pero la ley es muy clara, en ese rubro deben incluirse las cuotas de recuperación, las entradas y los arrendamientos", dijo.

Algunos de los inmuebles que se incluyen en el rubro 51,011 son el mercado municipal José Ramón Valdez, Centro Logístico de Abastecimiento y Distribución de Gregorio A. García, estadio de beisbol Guillermo Becker Arreola, Gimnasio Jesús Ibarra Rayas, campo deportivo Felipe Ángeles, la Unidad Deportiva Francisco Gómez Palacio, Centro Deportivo San Antonio y las Deportivas Guadalupe Victoria y La Esmeralda, entre otras.

Bueno Flores puso como ejemplo que dentro del Informe de Ingresos de 2019, solo de los centros deportivos se captaron 178 mil 250 pesos en septiembre, mientras que en octubre fueron 197 mil 894 pesos.

En respuesta, el Departamento de Ingresos de la tesorería municipal indicó que la meta de recaudación anual se estimó con base en lo que se estableció en el ejercicio fiscal 2019. Por su parte, el síndico municipal Omar Castañeda González aseguró que en dicho rubro no están consideradas las cuotas que se cobran. "Se está confundiendo el rubro, no son rentas las aportaciones que hacen los niños o los usuarios de las deportivas o de otros centros, son ingresos pero no son rentas", subrayó.

Por su parte, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez dijo que el monto que se recaude en cada uno de dichos espacios se utilizará para la rehabilitación de los mismos y puso como ejemplo el Teatro Alberto M. Alvarado y la Expo Feria que requieren adecuaciones inmediatas pues se encuentran en condiciones deterioradas.