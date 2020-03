Albergues en Lerdo están disponibles

Aunque la temporada en que operan generalmente es durante el invierno, los 10 albergues con que cuenta el municipio de Lerdo están disponibles y activados durante todo el año, con el objetivo de atender posibles contingencias derivadas de las bajas temperaturas o por otras razones como el registro de precipitaciones pluviales que en ocasiones generan inundaciones de gran magnitud.

El director de Protección Civil (PC) del Ayuntamiento de Lerdo, Vicente García Ramírez, agregó que, efectivamente, el periodo invernal es cuando más se llegan a utilizar los referidos refugios temporales, en virtud de que es cuando más se lleva, sobre todo, a personas que se encuentran en situación de calle.

Al detallar la ubicación de los albergues, el entrevistado especificó que uno de ellos se localiza en el poblado Las Cuevas, además de otros en Villa Nazareno, Villa Juárez, Las Lomas, Juan E. García y León Guzmán, entre otros, los cuales están preparados para funcionar en cuanto se den las condiciones y se requiera ofrecer un espacio a los habitantes que así lo necesiten.

Cuestionado sobre si en la actual temporada de invierno se han llegado a ocupar dichos refugios temporales, el servidor público municipal comentó que es poca la actividad que ha tenido esa infraestructura debido a que en lo que va de este periodo, desde el mes de diciembre de 2019, no se han registrado temperaturas bajo cero en este municipio ya que el termómetro ha marcado, cuando mucho, valores de 2 o 3 grados centígrados sobre cero.

"Hasta el momento no hemos tenido temperaturas congelantes; no obstante, en Protección Civil estamos al pendiente de lo que ocurra con los descensos de temperatura. Por ejemplo, seguimos apoyando a las personas que encontramos en situación de calle, que en ocasiones las hallamos en estado de ebriedad y, si de momento, no tenemos su domicilio, las canalizamos a los grupos de Alcohólicos Anónimos para que ahí les den abrigo mientras recobran la conciencia", expuso García Ramírez.

Paralelamente, subrayó que la dependencia a su cargo continúa manteniendo una estrecha coordinación con la Dirección Municipal de Seguridad Pública, cuyos elementos realizan rondines diariamente por las diferentes colonias y fraccionamientos, además de las distintas comunidades rurales, por lo que son ellos quienes a veces localizan a personas en situación de calle y las llevan a sus oficinas, a donde incluso se les llevan colchonetas y cobertores mientras se comunican con sus familiares para que vayan por ellos.