Llega la obra El marido perfecto

El actor Jesús Ochoa encabeza el elenco de la puesta en escena El marido perfecto, trama de comedia con la que regresa al entarimado, después de haber hecho Hello Dolly!."

Es una comedia absolutamente blanca, blanca, de enredos, de situaciones de comedia, cómicas, es risa constante para el público y para uno también que está en el entarimado", comentó.

Está puesta en escena es una producción de Rubén Lara y completan el elenco Rodrigo Murray, Cecilia Galiano, Gaby Mellado y Daniel Gama."Ya se la debía a Rubén Lara.

Desde hace 10 años me anda buscando para hacer esta obra y pues bueno me di a la tarea de convencer a Lisa Owen, porque estar con ella es como tener un colchón actoral, caes en blandito, en el género que la pongas siempre te da réplicas y te sientes seguro", explicó.

Esta trama es un clásico en el teatro y en México ha tenido varias reposiciones con grandes actores."Es de esas comedias que duran, yo la vi por primera vez en Hermosillo, con un actor que para mí es referencia, Guillermo Orea, con Mauricio Herrera no la vi, que también es referencia, y ahora me toca a mí hacerla, es algo que me motiva mucho", expresó."

No me preocupan mucho las posibles comparaciones, porque creo que las obras son de todos, a todo nos toca en algún momento, no tengo ningún miedo, pero, si un respeto absoluto y mucha admiración.Me queda claro que cada actor es diferente y cada uno le pone de su cosecha, pone sus vivencias y este marido no será la excepción", aseguró.

Un marido perfecto estrenará en Puebla el 23 de abril, para después ir a Tlaxcala e interior de la República y más adelante hacer una temporada en la Ciudad de México.