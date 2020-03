Mose es tricampeón en el Maratón Internacional Lala

De nueva cuenta, Kenia se apoderó del Maratón Internacional Lala. Ayer, en un sensacional cierre, Erick Monyenye Mose, se adjudicó por tercera vez la justa en la Comarca Lagunera.

El africano, ganador en las ediciones 2012 y 2015, mantuvo la mejor estrategia a lo largo del trayecto, para imponerse con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 21 segundos, por delante de los atletas mexicanos, quienes le mantuvieron el paso durante la mayor parte del trayecto.

Y es que un grupo compacto de atletas, tomaron la punta en la mayor parte del trayecto, durante su paso por Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. A la entrada a Torreón, los "jalones" comenzaron y el grupo inicial de 13 elementos, se redujo a 8 sobre el Bulevar Constitución.

Al cruzar la marca del medio maratón sobre la avenida Madrid de la colonia San Isidro, el pelotón puntero se mantuvo en base a estrategias. A su paso por el Blvd. Independencia, el grupo ya era de 7 maratonistas.

Pero al pasar las instalaciones de El Siglo de Torreón, luego del kilómetro 26, Mose abrió la zancada y se puso en la punta. Solamente el mexiquense Ricardo Pérez le pudo mantener el paso y en pleno centro de la ciudad, frente al Mercado Juárez, encabezaron la letal escapada.

Durante casi 10 kilómetros se mantuvieron como únicos líderes, pero en la larga vuelta al Paseo del Campestre, el ahora tricampeón de la prueba, apretó el paso para sacarle una importante ventaja al mexicano, que ya no pudo alcanzarlo, incluso, cruzó la META en el tercer puesto.

El hidalguense Sergio Pedraza (2h19:42) tuvo un gran cierre, para llegar segundo, mientras que Pérez López, terminó su actuación en 2 horas, 20 minutos y 18 segundos.

Walter Suárez Williams (2h26:56) de Venezuela, se ubicó en la séptima posición, en tanto que otro keniano, pero representando a Jalisco, Sammy Cheruiyot Mutai (2h31:37), arribó en el octavo puesto.

2 HORAS 19 minutos y 21 segundos necesitó Erick Mose para llegar la META.

El triatleta local, Joaquín Pereda Charles, fue el décimo en la clasificación general varonil con un tiempo de 2 horas, 33 minutos y 26 segundos, pero al no tramitar su registro en la categoría de mejores laguneros, no pudo quedarse con la primera posición en este casillero.

Para Mose, su victoria tuvo un sabor muy especial, al convertirse en tricampeón y disfrutar la ruta como pocas veces lo ha hecho en su carrera.

El atleta africano que radica en México desde hace años, recibió su premio de campeón en una emotiva conferencia de prensa y antes de recibir su cheque, comentó para El Siglo que su experiencia en este 2020 resultó muy positiva: "estoy muy contento por ganar por tercera vez. El clima estaba bueno, la ruta muy plana, mucha gente en las calles, todo estuvo muy bien", afirmó.

Con tan buenos resultados obtenidos en la Comarca Lagunera, Mose describió al Maratón Lala como: "mi mejor maratón, en el que más me gusta competir, es para mí uno de los mejores del mundo, lo he ganado corriendo 2 horas 10, luego 2 horas 14 y ahora lo hice en 2 horas 19, me gusta mucho todavía este maratón y este tercer triunfo es para mi familia, sobre todo para mi hijo de cinco años de edad", sentenció.

Un sabor agridulce le dejó el título en la rama femenil del Maratón Lala a la tlaxcalteca Madaí Pérez, ya que no pudo dar el tiempo requerido para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El ritmo que implementó durante el primer lapso fue muy alentador, corriendo por debajo de la marca, pero en la recta final no pudo mantenerlo, registrando un tiempo oficial de 2 horas, 31 minutos y 54 segundos, lejos del 2h29:30 que necesitaba.

La capitalina Jazmín Becerra Hernández (2h38:56) quien acompañó en los primeros kilómetros a la maratonista olímpica por México en Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016 fue segunda, dejando en el tercer puesto a la keniana Leah Jebiwot Kigen (2h44:58).

El cuarto puesto fue para la local Argentina Valdepeñas Cerna, quien paró el cronómetro en 2 horas, 45 minutos y 53 segundos, quedándose con el título de mejor lagunera. Durante la mayor parte del trayecto, la atleta corrió en solitario la prueba.

En cuanto a los mejores laguneros, tras realizar un gran tiempo, Joaquín Pereda Charles no pudo quedarse con los máximos honores en la categoría, al no inscribirse en este departamento, por lo que la primera posición fue para Andrés Sánchez Hernández, con tiempo de 2 horas, 38 minutos y 47 segundos.

La segunda posición fue para Ricardo Marroquín (2h44:20), mientras que el tercer puesto fue para Raúl Enrique Puente (2h46:24).

Respecto a la femenil, Argentina Valdepeñas al terminar en el cuarto lugar general, se quedó con el título de mejor lagunera, sacándole más de media hora, a la oriunda del estado de Zacatecas, pero radicada hace bastante tiempo en Ciudad Lerdo, Reyna Hernández Escalante (3h27:52).

El tercer lugar fue para Socorro Álvarez Martínez, con un tiempo de 3 horas, 34 minutos y 30 segundos.