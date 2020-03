No tomarán medidas especiales

"Yo no soy autoridad sanitaria ni entraré en temas que no me corresponden, pero vamos a coadyuvar con las autoridades de salud sobre lo que nos vayan diciendo sobre lo que hay qué hacer", dijo el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, al preguntarle sobre las medidas preventivas que se podrían tomar en los edificios municipales debido al caso confirmado de coronavirus en esta ciudad, de una joven de 20 años.

Asimismo, expuso que todos los temas se trabajan de manera coordinada con el estado: "si hay que llevar determinados protocolos, vamos a apoyar", indicó. Consideró que se debe ser muy prudente antes de alarmar a la población con información errónea, "debemos de seguir las indicaciones de las autoridades de salud, tomar medidas de prevención, la que nos indiquen las dependencias de salud". En cuanto a si tomaría medidas de prevención en las oficinas municipales, como podría ser colocar gel antibacterial, el alcalde insistió en que: "no, no sé, hay que seguir indicaciones de las autoridades".