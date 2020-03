Inter de Miami debuta dentro de la MLS

La nueva franquicia de la Major League Soccer (MLS), el Inter de Miami debuta este domingo por la noche en la MLS, con grandes reflectores sobre su propietario, el exfutbolista David Beckham.

El inglés, convertido en empresario, cumple su sueño, tener su propio club en una liga profesional. El modelo de negocio estadounidense fue el más atractivo, por lo que fundó a este nuevo equipo en Florida.

"Me retiré hace siete años y desde ese entonces siempre quise tener mi club. Pensé que en dos años ya tendría todo listo, equipo, estadio e instalaciones de entrenamiento, pero no fue así. Me tardé mucho más y, al fin, se logró", indicó el tres veces mundialista con Inglaterra en entrevista con Jimmy Fallon.

El Inter de Miami se enfrentó contra el LAFC, en la primera jornada de la temporada 2020 de la MLS.

Beckham pagó 25 millones de dólares para crear un equipo de expansión en el futbol estadounidense y, posteriormente, se dio a la tarea de encontrar varios inversionistas para crear una institución sólida y que pueda competir en la liga. El británico consiguió un patrocinio de Qatar Airways, evaluado en 234.3 millones de dólares, de acuerdo con The Sun.

El mexicano Rodolfo Pizarro será la figura a seguir en el Inter de Miami, ya que Beckham contrató futbolistas bajo un consejo que le dio Alex Ferguson, su entrenador en Manchester United, sobre "fichar a los mejores jugadores para el equipo, no los nombres más grandes del mundo".

Diego Alonso será el director técnico, campeón de la Liga MX con el Pachuca y de la Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) con Monterrey.