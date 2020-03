Real Madrid se lleva el 'Clásico' y el liderato de La Liga ante el Barcelona

Un tanto del joven brasileño Vinicius, con un disparo que desvió Gerard Piqué, decantó el clásico a favor del Real Madrid, que no ganaba en la liga al Barcelona en el Santiago Bernabéu desde octubre de 2014 y que, con la victoria, por 2-0, cerrada en la prolongación por Mariano Díaz, recupera el liderato de la Liga española.

Tras la decepción de la derrota en la 'Champions' ante el Manchester City, el conjunto de Zinedine Zidane reflotó en el clásico. Se aprovechó de un flojo conjunto azulgrana, cuya actuación distó mucho de anteriores comparecencias en el estadio blanco, sobre todo después del descanso. Leo Messi en esta ocasión no fue determinante. Una de sus actuaciones menos inspiradas ante el eterno rival. Su equipo lo notó.

El belga Thibaut Courtois se encargó de cerrar las pocas opciones que tuvo el conjunto de Quique Setién, que en sus presentaciones al frente del Betis había ganado en el coliseo blanco. Pero esta vez no pudo, y no pudo porque su equipo no tuvo la fluidez y la clarividencia de otras ocasiones y porque dejó crecer al Real Madrid.

Marc André Ter Stegen y Piqué impidieron también que el Real Madrid se adelantara. Pero el defensa español participó activamente en el tanto que desequilibró el clásico, al desviar un disparo de Vinicius, que se había plantado solo ante el meta germano tras un gran envío de Toni Kroos y ante la parsimonia de toda la zaga azulgrana.

Con tan solo 19 años y 233 días encontró su momento más feliz desde que llegó el pasado año al Real Madrid. No tiene acierto cuando llega al área rival. Su velocidad había sido de nuevo el gran argumento desequilibrante. Esta vez también le acompañó el acierto aún con esa 'ayuda' de Piqué.

Y el fútbol quiso que Mariano, que había entrado en la lista de forma sorprendente, un jugador que apenas ha tenido minutos esta temporada, redondeara la faena nada más salir al campo y sellara un 2-0 que permite al Real Madrid recobrar el liderato y la confianza perdida.