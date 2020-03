1904: Nace Theodor Seuss Geisel, aclamado escritor y caricaturista estadounidense

Famoso por libros como El gato en el sombrero, El lorax, Huevos verdes con jamón y ¿Cómo el Grinch robó la navidad?, el escritor y caricaturista Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, es recordado a 116 años de su nacimiento, que se cumplen este lunes.

Aunque han sido varias las discusiones de cómo pronunciar el apellido del autor y se han adaptado a “Seius” y “Soos” por los anglosajones, la pronunciación real es “Soiz”, dado que su familia migró de Alemania a Estados Unidos en los albores del siglo XIX.

Seuss era originario de Springfield Massachusetts, donde su padre Theodor Robert Geisel se ocupaba de supervisar el zoológico de Forest Park y su madre Henrietta Seuss se hacía cargo del hogar.

Cuentan sus biógrafos que durante su juventud asistió al Darthmouth College en donde colaboró con la revista humorística estudiantil “Jack-O Lantern”, pero después de una noche en la que fue atrapado bebiendo con sus amigos en su dormitorio, el decano le prohibió continuar escribiendo.

Es en ésta época que Seuss comenzó a dibujar con mayor frecuencia y ya que le había sido prohibido escribir para la revista estudiantil, se dispuso a seguir colaborando con sus dibujos, firmando con distintos nombres, el más conocido fue “Dr. Theophrastus Seuss”.

Al terminar la escuela en Darthmouth, asistió a la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde conoció a Helen Palmer, quien en 1927 se convirtió en su primera esposa, ese mismo año la pareja abandonó sus estudios y volvió a Estados Unidos.

De acuerdo con el sitio oficial seussville.com, una de las aspiraciones de Seuss era convertirse en profesor pero un día cuando su esposa vio sus dibujos le dijo “Estás loco, tú no quieres ser profesor, lo que en verdad deseas es dibujar”, y así era.

Seuss decidió ser caricaturista de tiempo completo, envió varias de sus ilustraciones a montones de publicaciones y revistas incluyendo LIFE y Vanity Fair, firmó estos dibujos bajo el pseudónimo de “Seuss”.

Gracias a la fama que obtuvo de estas revistas encontró trabajo en el New York Weekly Judge y en la Standard Oil, donde realizó la campaña publicitaria más exitosa de sus productos repelentes para mosquitos FLIT llamada “Quick Henry! The FLIT!”.

Muchos son los mitos que se escuchan al hablar de Dr. Seuss, por ejemplo, se dice que el pseudónimo de “Dr. Seuss” lo ocupó porque su padre deseaba que fuera médico y él no tenía intenciones de dedicarse a la medicina, así que de manera irónica colocó “Dr.”

Se dice también que “Dr. Seuss” era la firma que utilizaba debido a que consideraba que sólo utilizaría su nombre completo cuando escribiera su primera gran novela, una pieza maestra que fuera digna de firmar como Theodor Seuss Geisel.

Debido a que la campaña de FLIT le impuso muchas limitaciones en su contrato acerca de qué podía trabajar, Seuss se adentró en la literatura infantil, “después de revisar mi contrato me di cuenta que la literatura para niños estaba excluida de las prohibiciones”.

En 1931 escribió su primer libro titulado Y pensar que lo vi en la Calle Mulberry buscó editoriales que quisieran publicarlo, pero fue rechazado 27 veces hasta que cruzó camino con un viejo amigo que trabajaba en Vanguard Press y que ayudaría a su publicación en 1937.

Durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Seuss trabajó en la PM Magazine y el New York Newspaper, donde publicó más de 400 caricaturas con temática bélica, recuerda el sitio biography.com.

Al finalizar la guerram Seuss se cruzó con un artículo de la revista "LIFE" de los autores Rudolf Flesch y John Hersey que abordaban la problemática “¿Por qué los niños no leen?”, la conclusión fue “porque los libros son aburridos”, esto terminó por alentar al autor a dedicarse a la literatura infantil.

Incluyó mucho de su ideología en varios de sus libros, como Horton y el mundo de los quien (1954) donde todos los quien, hasta el más pequeño de ellos tiene que alzar la voz para que al fin todos puedan ser escuchados.

En 1956 Seuss se inspiró una mañana al verse al espejo para escribir ¿Cómo el Grinch robó la navidad?, en la cual relata la historia de un ser amargado que redescubre la magia navideña, el autor remarcó que tenía mucho que la navidad no le emocionaba.

William Spaulding, quien trabajó con Seuss y era director de la división educativa Houghton Mifflin, retó a Seuss a escribir una buena obra para niños con un vocabulario limitado, le dio una lista de 348 palabras de las que el autor sólo podía escoger 225.

“Escríbeme una historia que los de primer grado puedan entender” le dijo Spaulding a Seuss, así que el escritor tomó el reto y escogió las palabras que usó en El gato en el sombrero (1957), el libro tiene en total 236 palabras.

El título original de la obra era La gata reina pero tras haberlo completado notó que la palabra “reina” no formaba parte de las palabras que escogió, por lo que tuvo que cambiar parte del libro y adaptarlo a The cat in the hat, que tan solo de 1957 a 1960 vendió un millón de copias.

En octubre de 1967, su esposa Helen, quien había tenido cáncer durante un tiempo, se enteró de la aventura de Theodor con su amiga Audrey Stone Diamond, lo que la llevó a suicidarse. Seuss se casó con Audrey al año siguiente.

Audrey convenció a Seuss de visitar África poco tiempo después y tras una visita a Kenya, el escritor se inspiró en la fauna y los grandes árboles del continente para crear El Lorax (1971), donde los árboles trufa son parte de su paisaje.

Dr. Seuss escribió alrededor de 40 obras infantiles, de las cuales solo cuatro están redactadas en prosa, sus rimas forman parte de la creencia de hacer la lectura divertida para los niños.

Algunos de sus textos han sido llevados a la pantalla grande como El Grinch (2000), dirigida por Ron Howard; The cat in the hat (2003), del director Bo Welch; Horton y el mundo de los quien (2008), dirigida por Jimmy Hayward y Steve Martino, y El Lorax (2012), de los directores Chris Renaud y Kyle Balda.

El 24 de septiembre de 1991 Theodor Seuss Geisel falleció de cáncer en La Jolla, California, sus libros han vendido más de mil millones de copias, incluso más que la saga de Harry Potter de J.K. Rowling.