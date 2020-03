Denuncian tomas clandestinas de agua en Torreón

Vecinos del fraccionamiento Veredas de la Paz en Torreón denunciaron este fin de semana tomas clandestinas y daños en la tubería de conducción del agua potable.

A través de reportes realizados por los mismos habitantes y en exclusiva a El Siglo de Torreón, señalaron que se trata de al menos una decena de personas que se han dedicado a perforar las tuberías del Simas e instalar tomas de agua irregulares, generando fugas del líquido potable y afectando el suministro de quienes sí cuentan con un contrato.

"Mucha gente no dice nada por miedo, porque están acostumbrados a no decir nada, no sé, pero ahí están, nosotros ya los reportamos y ojalá que vengan... No puede ser que a plena luz del día se estén robando el agua y a nosotros sí nos cobren, no es justo", reclamó uno de los vecinos del circuito John Hume.

Por su parte, el titular de Comunicación Social del Simas Torreón, Rogelio Lozoya, confirmó que durante este mismo fin de semana recibieron reportes de diferentes tomas clandestinas en la colonia.

Será este lunes cuando procedan con las acciones de clausura y sanciones que correspondan, además de que buscarán regularizar a la mayor cantidad de inmuebles.

"El objetivo es que se puedan cobrar los servicios de conducción de agua potable, invitarlos a que hagan su contrato y estén regulares" , señaló Lozoya.

Indicó además que las acciones de regularización del servicio se seguirán llevando a cabo en sectores aledaños y otras colonias en las que se han realizado reportes previos.

Se busca que el servicio de conducción no presente irregularidades de cara al aumento en la demanda del servicio, a partir del próximo mes de abril.

Respecto al número de tomas clandestinas reportadas en Veredas de la Paz, el Simas informó que se cuenta con datos y ubicación de las mismas, pero estará reservada para el momento de efectuar las clausuras.

De igual forma se realizarán operativos en otros sectores de la ciudad donde se tienen denuncias de tomas clandestinas de agua y perforaciones que han deteriorado la red del Simas.