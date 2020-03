Llaman alcaldes a no alarmarse ante coronavirus

Los alcaldes de San Pedro, Francisco I. Madero y Matamoros pidieron a la ciudadanía no alarmarse ante la confirmación del primer caso de coronavirus en Torreón, pero sí a atender todas las medidas de prevención.

La alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, mencionó que desde que surgió este virus era cuestión de tiempo para que llegara a la Comarca Lagunera, aunque reconoció que no lo esperaban tan pronto. Aun así, aseguró que San Pedro está preparado para contrarrestar el impacto.

La alcaldesa recordó que no existe una barrera para los virus por la forma en la que se transmiten, aunque sí destacó que es de reconocerse las acciones que China ha realizado en cuanto al cerco sanitario implementado en ese país.

"Llegó antes de lo programado, pero ya está aquí y en mi experiencia con otros virus sabemos que son enfermedades que muchas veces llegan para quedarse. Afortunadamente en el caso de Madero, de Matamoros y su servidora de San Pedro, los alcaldes somos médicos y estamos al tanto de todas las medidas que deberán tomarse. En San Pedro nos preparamos con anticipación y compramos suficiente gel y cubrebocas, y para la siguiente semana estaremos realizando acciones en este sentido como hace años se hizo con los casos de influenza", dijo Grado Falcón, quien enfatizó que la medida mas importante es el lavado de manos.

"Decirle a la ciudadanía que aunque el cubrebocas ayuda, no se considera como la mejor opción para prevenir el contagio, porque quienes hemos usado tapabocas sabemos que constantemente se tiene que acomodar con las manos y muchas veces el contagio es por el contacto, lo más importante es el lavado de manos y el uso de gel, en los casos confirmados el aislamiento es primordial y también tenemos que cuidar mucho más a los grupos de la población más vulnerables como los adultos mayores, asmáticos, diabéticos y los niños en edad escolar", dijo la alcaldesa de San Pedro.

La autoridad exhortó a la población a no caer en pánico y en cambio, atender todas las recomendaciones. "El virus ya lo tenemos aquí en la región, entonces no tenemos otra cosa que hacer más que prevenir y actuar, hacerle frente a la situación, cuidar que los casos confirmados estén en aislamiento y seguir las medidas higiénicas", dijo la autoridad, quien se reunirá con los directores a partir de la próxima semana por este tema.

En Francisco I. Madero, el alcalde Jonathan Ávalos dijo que se tomarán las medidas preventivas y que aunque existen medidas y cercos sanitarios en espacios públicos, escuelas, establecimientos comerciales y oficinas públicas, consideró que es complicado debido a las condiciones climatológicas de la región, pues son constantes las tolvaneras.

"El viento se lleva el virus que se transmite por las gotitas de flush que salen al momento de estornudar o toser", dijo el alcalde, quien recordó que actualmente el único medicamento que existe es el interferón que tiene Cuba. Reconoció que existe preocupación ante la llegada del coronavirus a la región Laguna; sin embargo, se establecerán las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y lavado de manos.

"Aun así es complicado, pero vamos a tomar las medidas necesarias para evitar que se propague el virus, hay preocupación en todo el mundo y tenemos que hacer el mayor esfuerzo para poder evitar que se replique en más habitantes de La Laguna y de todo el país", dijo el alcalde.

En Matamoros, el alcalde Horacio Piña mencionó que a raíz de la confirmación hecha por el gobernador Miguel Riquelmente respecto al primer caso de coronavirus en Torreón, municipio que forma parte de la Zona Metropolitana de La Laguna, se habrá de reunir con directores y en específico con el Departamento de Salud Municipal para determinar lo de los protocolos a seguir.

"Convocamos a una sesión para el día lunes a ver qué se va a hacer respecto a esta contingencia y nos reuniremos con el personal de Salud del municipio para analizar qué medidas vamos a tomar", dijo el alcalde.

Ayer mencionó que de momento no cuentan con informes de que se vaya a distribuir material por parte del Estado en los municipios para evitar contagios.

"Todavía no tenemos nada en concreto respecto al material que nos pueda llegar, pero decirle a la ciudadanía que no se alarme, que todo está en la prevención y que adopten las medidas precautorias, pues ya sabemos cómo manejar el asunto, lo primero es no asustarse", dijo el presidente.