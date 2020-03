Ramón Ramírez entrena con los Algodoneros del Unión Laguna

Los Algodoneros del Unión Laguna realizaron ayer su quinta sesión de pretemporada en el estadio de la Revolución, donde pítchers y cátchers trabajan bajo el sol, con la intención de mostrar sus cualidades y mejorar en aspectos defensivos.

El campo de entrenamiento del equipo Guinda sigue en ebullición, cerca de cumplir una semana de actividades bajo el mando del nuevo mánager, el venezolano Omar Malavé, quien cada día luce más compenetrado con sus nuevos jugadores. Hoy continuarán las prácticas para todos los peloteros que han reportado a los entrenamientos y se espera el arribo de más elementos durante los próximos días, iniciando un mes de marzo que será de alta exigencia para todos los que buscan un lugar en el róster de cara a la temporada que iniciará el próximo martes 7 de abril.

Una de las caras conocidas por la afición lagunera y que sorprendió al presentarse en el campo de entrenamiento, apareciendo como invitado que busca ganarse un lugar, es la de Ramón Ramírez, quien formara parte de los Vaqueros Laguna en aquella recordada temporada 2009, cuando el equipo llegó hasta la final de la Zona Norte, tras eliminar en el primer playoff a los Diablos Rojos del México. Ramírez jugó aquella temporada como segunda base y posteriormente se convirtió en outfielder, demostrando su valía como pelotero.

El originario de Los Mochis, Sinaloa, está consciente que viene a pelear un lugar para quedarse en el roster definitivo de la organización que lo vio nacer como pelotero profesional: "gracias a Dios se dio la oportunidad nuevamente de estar aquí con Unión Laguna y motivado por hacer el equipo y entrenar fuerte para lograr ese objetivo. Me siento fuerte, físicamente me he estado preparando todo este invierno, llegué muy bien a los entrenamientos y esto de es de prepararse fuerte todos los días para estar al parejo de los compañeros, se está haciendo una pretemporada muy buena", señaló.

Volver al estadio que lo vio dar sus primeros pasos en la pelota profesional, además de batear sus primeros imparables y vivir emocionales juegos, obliga a Ramón a hacer memoria: "muy bonitos recuerdos en Torreón, aquí inicié mi carrera, nuevamente se me da la oportunidad de volver y estoy muy motivado por estar de regreso en la organización. La competencia interna que hay, muy buenos jugadores, tanto extranjeros como mexicanos, eso hace que uno ponga el cien por ciento en cada juego y en cada entrenamiento", afirmó.

Ramón debutó en 2008 con los entonces Vaqueros Laguna y se mantuvo con la organización Naranja hasta la temporada 2013, para luego enrolarse con cuatro equipos de la Liga Mexicana: Leones de Yucatán (2014), Tigres de Quintana Roo (2015 - 2018), Rojos del Águila de Veracruz (2015) y Olmecas de Tabasco (2019). En La Liga Mexicana del Pacífico ha jugado con Naranjeros de Hermosillo, Mayos de Navojoa y Cañeros de Los Mochis. Durante la más reciente campaña con Olmecas, acumuló un porcentaje de bateo de .274, con 45 carreras producidas y 6 cuadrangulares, en 100 juegos disputados.