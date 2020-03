Dulce Paola denuncia malos manejos

- Una lamentable situación, está viviendo el luchador lagunero Dulce Paola, quien sufrió una dura lesión durante el ejercicio de su trabajo y aunque los golpes pusieron en peligro su vida, no ha recibido apoyo de los promotores de esa función ni de autoridades municipales.

El popular gladiador exótico, se golpeó fuertemente hombro y cabeza al ejecutar un lance el pasado 9 de febrero en la arena Coliseo Laguna, ubicada en la colonia Zaragoza Sur, de esta ciudad, aquella noche, no se contaba con una ambulancia para atender el accidente y así comenzó su martirio. Mediante conferencia de prensa, el promotor Israel Gámez y el propio luchador, denunciaron la escasa respuesta que han recibido por parte de los promotores de dicha función, quienes finalmente son los responsables de cualquier accidente que pueda suceder en su arena.

Señalaron ambos afectados, que les pagaron una radiografía en la Cruz Roja Torreón, compraron un cabestrillo y una caja de pastillas, pero el luchador ha continuado con vómitos, mareos y fuerte dolor de cabeza, recibiendo la indicación de realizarse una tomografía, la que no le han realizado, debido a que los promotores argumentan "no tener dinero", situación que Dulce Paola asegura no entender, ya que siguen realizando funciones de lucha libre, incluso contratando luchadores foráneos, lo que representa un gasto económico considerable.

Aseguraron además, que asistieron a la H. Comisión de Box y Lucha Libre, así como al Instituto Municipal del Deporte de Torreón, sin recibir respuesta favorable y por el contrario, eso se tradujo en amenazas recibidas, por lo que hicieron responsable a los promotores Magda Tovar y Ariel Hernández, así como a Arturo Zárate, de cualquier daño que pudiera sucederles al luchador, promotor y a sus familias. El exótico luchador solicitó al alcalde Jorge Zermeño prestar atención al asunto para evitar que pueda suceder algo peor a otro gladiador.