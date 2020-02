Eventos deportivos en Torreón siguen en pie ante coronavirus

En rueda de prensa el Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, señaló que el caso de la joven detectada con COVID-19, se encuentra controlado, siendo que se procedió al aislamiento en casa.

De igual manera dijo que los familiares de la joven, papá, mamá y un hermano también entraron en el protocolo, por lo que deberán estar 14 días en aislamiento junto con quienes laboren dentro del hogar.

“Coahuila es el cuarto caso confirmado de coronavirus en el país, tomamos las medidas, realizamos el cerco sanitario, se tomaron las primeras medidas iniciales con los familiares, quienes deberán estar 14 días en aislamiento, junto con quienes trabajen en la casa”, puntualizó.

Comentó que la joven viajo de Italia a España y después a México, a donde llegó el lunes, para el martes estar en Torreón, y debido a que comenzó a sentirse mal acudió al Hospital Ángeles.

“Estando en el hospital le manda a hacer un panel de virus y bacterias, sin embargo, este panel no es un panel para detectar el coronavirus, al sospechar que se podría tratar del COVID-19, nos avisan, vamos y la buscamos en su casa, tomamos la muestra y realizamos el estudio en el panel que nos enviaron de la Ciudad de México para poder proceder a la detección de este virus, de ahí enviamos el resultado al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), quien nos confirmo a las 5 de la mañana de hoy sábado que se trataba de un caso de coronavirus”, indicó.

PIDE A LA POBLACIÓN NO ALARMARSE

Precisó que se trata de un caso que viene del extranjero, el cual se encuentra controlado, por lo que no hay porque alarmarse.

“La persona con el virus es transmisor cuando tiene síntomas, pero cuando deja de tenerlos ya no lo es, la niña esta estable, y bajo cuidados específicos”, resaltó.

Asimismo dijo que las dos jovenes que venían con ella, se están ya buscando, al igual que, comentó, ya se tiene contacto con el vuelo de Aeroméxico así como de la línea internacional que ocupó esta joven y se está procediendo a la revisión de las personas que viajaban dos o tres asientos a la redonda.

NO SE SUSPENDERAN EVENTOS

Dijo que dentro de las medidas de prevención no está el suspender eventos como lo serán el Maratón Lala o el partido de Santos en el TSM, únicamente se invita a la población a tomar medidas, como el repartir gel antibacterial.

“Si no es necesario que se acuda a una aglomeración es preferible no ir, también se deben tomar prevenciones como el no saludar de mano, no saludar de beso, lavarse las manos, usar gel antibacterial, comer frutas y verduras y acudir al médico de inmediato ante cualquier síntoma”, subrayó.