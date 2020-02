Dinastía Aguilar vuelve a conquistar La Laguna

Todo es mejor en familia y eso lo saben los integrantes de la dinastía Aguilar.

Toño Aguilar, Pepe y sus hijos, Ángela y Leonardo, ofrecieron por segunda ocasión en la región la gira Jaripeo sin fronteras al Coliseo Centenario, la cual sorprendió a cinco mil 800 laguneros (cifra oficial) de todas edades.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Pepe comentó que tanto él como sus seres queridos volvían con la intención de entretener al público con su "circo charro", como el mismo artista llama a su jaripeo, y fomentar las tradiciones, y vaya que consiguieron ambos objetivos.

El público local gozó una charreada, dentro de un espectáculo musical que tuvo tintes de rodeo y que, pese a que duró tres horas, no cansó a los asistentes por la versatilidad del mismo.

El intérprete de Prometiste adaptó a los tiempos actuales la legendaria gira de jaripeo de la familia Aguilar, dando vida a Jaripeo sin fronteras en la que no faltaron caballos, jinetes, acróbatas, caballos pura sangre y por supuesto las actuaciones musicales de los cantantes.

Las puertas del Coliseo se abrieron desde las 19:30 horas. El tráfico comenzó desde esa hora por los alrededores del lugar. Poco a poco, los laguneros llegaban ansiosos de pasar una velada inusual.

Arturo Delgado, de Lerdo, comentó que ha seguido la carrera de Pepe desde hace tiempo. Por un compromiso familiar, no pudo asistir a la presentación de julio de 2019, pero esta vez nada lo iba a detener.

"Supe que volvería el Jaripeo sin fronteras y aparte la fecha de inmediato. Pepe es un gran artista, heredero de un gran talento y cómo no, si nació del amor de Antonio Aguilar y Flor Silvestre", dijo a El Siglo de Torreón.

Con camisa de cuadros y botas vaqueras, se hizo presente Agustín Rueda, de Torreón. Su esposa lo acompañó, ella jamás había visto a los Aguilar; él, sí. "Pepe sigue con este gran legado que comenzaron sus padres y sus hijos, Ángela y Leonardo, van por el mismo camino. Pepe ha de estar bien orgulloso debido sus retoños", comentó.

La pequeña Mariangel Ruvalcaba es fanática de Leonardo y Ángela. Junto con sus padres merodearon el Coliseo casi todo el día ya que ella quería tomarse fotos con sus ídolos. Cuando sus esperanzas se habían esfumado, una persona del staff de los artistas la ayudó a que la chica realizara su sueño.

"Mis papás y yo nos venimos a las 2:00 la tarde, ya no nos fuimos. Estaba triste porque no podía ver a Leonardo y Ángela, hasta que una persona de producción de Pepe nos ayudó y así pude tomarme la foto", relató entusiasmada.

El jaripeo comenzó a las 9:40 de la noche. Al centro del escenario lucían unas enormes pantallas, las cuales proyectaban imágenes de cada uno de los miembros de la familia, lo que sirvió de preámbulo para que Leonardo irrumpiera en el redondel con el corrido de Lamberto Quintero.

"Buenas noches Torreón, soy Leonardo Aguilar. Es el primer jaripeo de este año. Espero que tengan muchas ganas de escuchar canciones mexicanas porque es lo que traemos para ustedes", dijo el hijo de Pepe.

Montado en un hermoso caballo, Leonardo recorría el lugar mientras entonaba un popurrí en honor a Joan Sebastian que incluyó Amor limosnero y Sentimental.

El cantante bajó de su caballo y con guitarra en mano interpretó Tu mendigo recuerdo. Más tarde, volvió a montar al animal y cantó Y tú.

Enseguida, la familia Rivera (expertos en charrería desde hace décadas) sorteó suertes de reata. Sus miembros sorprendieron al respetable con cada uno de sus actos.

La siguiente en tomar el redondel fue Ángela Aguilar. Con un vestido negro con detalles plateados inició su participación con La tequilera.

"Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Desde julio que no los veía y les cuento que en este tiempo saque un disco homenaje a Selena y hoy- ayer- les voy a cantar temas de ese material", pronunció la joven antes de deleitar a la audiencia con No me queda más y Baila esta cumbia.

Un momento especial se dio cuando Ángela cantó Llorona, tema que inmortalizó la fallecida Chavela Vargas y que formó parte del soundtrack de la película Coco, de Disney.

La gente disfrutaba al máximo el espectáculo que continuó con los recortadores quienes presumieron sus saltos y lidiaron exitosamente con un toro.

Minutos después llegó Antonio Aguilar. Con traje de charro azul marino, interpretó el corrido de Gabino Barrera luego de una cálida bienvenida del respetable.

"Muchas gracias amigos, qué gusto haber vuelto a Torreón. Es un privilegio poder seguir haciendo lo que nuestros padres nos enseñaron. Les agradecemos mucho que estén aquí", dijo Antonio antes de entonar La vida no vale nada de José Alfredo Jiménez y Cuatro meses.

En la recta final del show, los toros y jinetes de Cuernos chuecos emocionaron a los laguneros con sus montas.

Como era de esperarse, el cierre del Jaripeo sin fronteras quedó a cargo de Pepe Aguilar.

El ganador de cuatro premios Grammy irrumpió con todo en el escenario. Complació a la gente con temas como 100 por ciento mexicano, El muchacho alegre, Recuérdame bonito y Directo al corazón (Por unas monedas).

El intérprete agradeció a los laguneros su asistencia y después entregó más melodías que le han dado un éxito indiscutible.