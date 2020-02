Los Torres se coronan en la Liga de Beisbol de Empleados

l equipo de Los Torres se coronó campeón de la categoría de Segunda Fuerza en la temporada "Otoño - Invierno 2020" en la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas, al vencer a los Hermanos Mercado por amplia pizarra de 15 carreras a 7.

Un ataque tempranero de 7 carreras en la misma primera entrada, aunado a otro rally de 4 en la quinta, encaminaron a Los Torres a una cómoda victoria sobre los Hermanos Mercado, para coronarse campeones absolutos de la temporada. El as del pitcheo de Los Torres, Jordán Inungaray Mendoza, volvió a brillar en el cerrito y con trabajo de relevo durante 5 entradas, en las que admitió 2 hits y 2 carreras, salió en hombros, mientras que José Manuel López Bernal, quien abrió por los Mercado, no pudo sacar un solo out, le pegaron 2 hits, dio 2 bases por bolas y le anotaron 4 carreras, perdió el trascendental desafío.

Por los Torres, Mario Adame García dio 3 hits y produjo 3 carreras, Jordán Inungaray destacó también a la ofensiva con 2 imparables, un cuadrangular y 3 producciones, Israel Valero Juárez atizó 2 hits y produjo 2, Salvador y Rodolfo Galán Fuentes dieron un hit y produjeron 2 cada quién, mientras que Adrián Torres Chávez pegó par de hits y producir una carrera. Por los Mercado, Raúl Montoya Flores dio 5 hits y produjo 2 anotaciones, Filiberto Venegas Moreno repartió 4 hits, incluyendo un cuadrangular y empujó 2 carreras, Irwin Valdez Aispuro aportó 2 imparables y produjo una.

Amigos de Beto y Karin - San Julián, aprovechando que Rancho Alegre se vio totalmente perdido en su pitcheo, los venció con amplia facilidad de 26 carreras 6 y se proclamó campeón del trofeo especial de la Segunda Fuerza en la temporada Otoño - Invierno 2020. Manuel Pérez Vitela navegó tranquilo durante 7 entradas, le dieron 8 hits, le anotaron 4 carreras y salió triunfante de la batalla, en tanto que Josué Llamas Franco, que inició por Rancho Alegre, solamente pudo sacar un tercio de entrada, dio 2 bases por bolas, le pegaron 3 hits, le anotaron 5 carreras y cargó con el revés.

