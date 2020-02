Aplazan caso de Diego Santoy

Ante la inasistencia de los testigos solicitados para este viernes, las diligencias sobre el caso de Diego Santoy Riveroll, conocido como "El asesino de Cumbres", serán reprogramadas para próximas semanas.

Los abogados del acusado, Roberto Morgenroth Treviño y Leticia Pereyra Martínez, informaron que el juez determinará otra fecha para que los careos se realicen.

En entrevista, Morgenroth Treviño indicó que no a todos los solicitados se les pudo localizar, no obstante, sin revelar identidades, los que sí fueron notificados y no asistieron al Juzgado Primero de lo Penal, en el Palacio de Justicia, se les impondrá una multa.

Entre las ocho personas citadas destacan la exnovia de Santoy, Érika Peña Coss, así como la hermana de ésta, Azura Peña Coss, y la madre de ambas, Teresa Coss.

También comparecerían otros testigos como dos policías, una empleada doméstica de la familia Peña Coss, así como un amigo del imputado. En tanto, se espera que Santoy realice los careos mediante videoconferencia desde el penal de Cadereyta, donde permanece recluido.

En tanto, los abogados Federico Mendias Martínez y Sergio Quiroga acudieron como la defensa de la familia Peña Coss, quienes salieron del Palacio de Justicia pasadas las 10:30 horas de este viernes, luego de que el juez ordenara un receso tras no presentarse nadie de los implicados en los careos.

El caso Santoy tomó relevancia nacional por haber tenido como víctimas a los menores Érick y María Fernanda Peña Coss, de siete y tres años de edad, respectivamente, en un crimen acontecido el 3 de marzo de 2006 en el sector poniente de Monterrey.

Catorce años después, el caso fue reabierto debido a que la defensa de Santoy ganó un amparo que le permitiría anular la condena de 138 años, impuesta en octubre de 2010.

Por tal motivo, los litigantes de Santoy dijeron a medios que trabajarán para lograr una reducción de la condena y confían en que "a mediano plazo" su representado logre la libertad.