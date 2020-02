Denuncian despojo de parcela en ejido

Madres de familia de una primaria del ejido Benito Juárez denunciaron el despojo de la parcela que pertenecía a la escuela y mediante la cual obtenían recursos para sufragar necesidades de este plantel.

Mencionaron que fue en una asamblea del comisariado ejidal, Adán Juárez Reyes, que unos cuantos ejidatarios decidieron rentarla a otra persona con la promesa de otorgar a la sociedad de padres de familia el 30% de lo obtenido.

Se trata de la Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez.

Jesús Hernández Granados y Alfonso Rivera, ejidatarios, apoyaron en su dicho a las mujeres inconformes y expusieron que de 260 ejidatarios solo unos 20 de ellos habrían votado quedarse con la parcela.

Vicenta Murillo Salazar, madre y presidenta de la sociedad de padres de familia, mencionó que despojaron a la escuela de esta parcela sin ningún beneficio para la escuela y los alumnos: "Nos la quitó el comisariado Adán Juárez en una asamblea. Nosotros ya anduvimos moviendo nos fuimos a la Procuraduría Agraria, fuimos al RAN y al Cader pero no nos resolvieron nada", dijo.

La parcela fue rentada por el comisariado a Jerónimo Hernández, ejidatario de Benito Juárez.

Florinda Muñoz Solís otra madre de familia afectada, mencionó que la escuela no ha obtenido ningún beneficio y que además las madres de familia ya habían rentado a otro productor de nombre Armando López la parcela, misma donde no se puede producir nada porque la tierra tiene salitre pero quienes la rentan obtienen los derechos de agua. Recibían 10 mil pesos y el comisariado ahora la rentó en 12 mil pesos de los cuales no han obtenido ni el 30% que les prometieron para la escuela. Las madres de familia no tienen la manera de devolver los 10 mil pesos de la parcela al ejidatario al que siempre la rentaban además de que tienen un registro del gasto realizado a beneficio de la escuela.

Otra situación que denunciaron es que también fueron despojada de otra parcela que se tenía como parte de los derechos de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer.