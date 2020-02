Inicia fiesta del Maratón Lala

- En medio de un gran ambiente, se inauguró la Feria Deportiva del Maratón Internacional Lala, en la que también, los atletas en la gran fiesta lagunera, acuden a recoger su kit de participación.

Minutos después de las 10 de la mañana se realizó el corte de listón, por parte del comité organizador encabezado por María Luisa Marroquín, además de Bárbara Garza, acompañados por Felipe Cedillo y el director técnico Alfredo Alemán.

En primera instancia, los corredores que ya realizaban una larga fila para ingresar al recinto, ubicado en el segundo piso del estacionamiento subterráneo de la Plaza Cuatro Caminos, recibieron su respectivo número y chip.

Después, comenzaron su respectivo recorrido, donde numerosos stands hicieron ameno el trayecto de maratonistas, quienes asistieron acompañados de amistades o familiares.

Varios atletas foráneos, todavía con maleta en mano, procedentes tanto de la Central Camionera como del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón, también hicieron acto de presencia, aunque para este día, se espera el grueso del contingente procedente de varias entidades del país.

La tienda oficial lucía atiborrada de distintos souvenirs, mientras que otros ofrecían bebidas hidratantes, así como descuentos en la compra de ropa de "runners". El tradicional mural con 5 mil 800 números disponibles, estaba a la espera de la dedicatoria de los participantes.

En el recorrido, también se ubican espacios como el de los Algodoneros del Unión Laguna, en donde el "Pollo" anima y desea suerte a los corredores, mientras que se invita a los foráneos, para que asistan al Cristo de las Noas, a través del Teleférico.

Para finalizar, los participantes recogen el resto del kit, que incluye su playera y demás artículos promocionales, que podrán utilizar mañana a primera hora, para comenzar su recorrido de 42.195 kilómetros.

La nostalgia fue inevitable. Emma Saldaña correrá este domingo su Maratón Lala número 32 de manera ininterrumpida, pero será el último. Como lo anticipó en el Medio Maratón El Siglo de Torreón, la experimentada corredora, vivirá su experiencia final en esta competencia internacional.

Fiel a su costumbre, la maratonista llegó sola a donde se ubicaba la Feria Deportiva, para recoger su número, el 130 que le tocó, así como su chip, que cronometrará por última ocasión, su tiempo oficial en esta competencia.

Fue reconocida por otros participantes, quienes le desearon la mejor de las suertes, mientras que parte del staff del comité organizador, la guiaban a los diferentes puntos del recorrido, sin desaprovechar para tomarse una fotografía, junto a la leyenda del Maratón Internacional Lala.

Tuvo un pequeño descanso, aprovechando para tomarse un yogurth y compartir parte de sus experiencias en la justa atlética "es el último la verdad, pocos me creen, pero así es esto, me esforcé mucho en la preparación y me costó, a veces hay que tomar este tipo de decisiones".

Con la mirada positiva que la caracteriza, Emma sonreía con varios de los "runners" que pasaban por varios de los stands, por lo que llegó el momento de estampar en el muro de los participantes, su rúbrica y el mensaje que quedará para la posteridad.

Por momentos contuvo las lágrimas, pero enfatizó que la felicidad por correr su último Maratón Lala luego de tres décadas, debe imponerse a la tristeza emocional "He llorado mucho, se me vienen muchos recuerdos, pero gana el sentimiento de saber que es mi última experiencia como participante".

Aseguró que no se alejará del atletismo y del MIL, sino que estará en otra faceta, de la cual informará a su debido tiempo, sin descartar, su incursión en los medios de comunicación, ya que la convivencia con periodistas, la acercó mucho a grabadoras, cámaras y micrófonos.

"Les agradezco a ustedes (periodistas) el apoyo incondicional en toda esta carrera dentro de las pruebas, ya sea de 5 kilómetros, 10 K, Medio Maratón y el más grande, que es el de Lala".

Como es una tradición, Saldaña le dedicará a sus seres queridos su esfuerzo de recorrer las principales arterias viales de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, aunque será especial, ya que será la última vez que tome la salida en el Parque Industrial Lagunero, para luego arribar a la META.