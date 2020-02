Raphael, en México siempre está bien

Y sí, sigue siendo aquél, el Raphael que inició su carrera en 1962, el cantante intenso nacido en Linares, Jaén, España, el que siendo un adolescente llamó la atención por su forma de interpretar Te voy a contar mi vida y A pesar de todo.

Han pasado 58 años desde que irrumpió en el mundo de la música.

Ha cantado en Viena, Caracas, Puerto Rico, Rusia, Japón, Luxemburgo y por todo México.

Ha actuado en cine y teatro, ha hecho doblaje, ha cantado tangos, música mexicana y ayer brindó en nuestro país un concierto acompañado por una orquesta sinfónica en el Auditorio Nacional.

"Nada, que yo estoy bien, en México siempre se está bien, ya soy viejo conocido", señaló el llamado "Divo de Linares" unas horas antes de iniciar con los preparativos de su presentación en uno de los recintos más importantes del país.

Raphael cuenta con 58 años de trayectoria, en los que, como él mismo dijo: "Yo ya he hecho de todo", sin embargo, inquieto como es, comentó que tiene tres años con la gira actual Raphael Tour ReSinphónico, pero ya prepara desde ahora la gira que igualmente durará tres años con la que celebrará seis décadas de permanencia en los escenarios "y es que si no empezamos desde ahora, no nos alcanza el tiempo".

Acerca del público joven que se deja ver en los conciertos que da por diversas partes del mundo, mencionó que le agrada verlos corear sus canciones: "Es que quien no puede sentirse halagado con eso, que nada, que a mí me gusta y me hace sentir bien verlos entre la gente".

El poseedor de uno de los cuatro discos de Uranio otorgados a los máximos vendedores de la industria musical a nivel mundial, (los otros fueron para Michael Jackson, AC/DC y Queen), desea que los jóvenes que gozan de la misma fama que él a nivel global con una carrera incipiente, disfruten lo que les está pasando.

"Es que deben pasárselo muy bien y nada, que lo gocen si eso es lo que quieren, que la vida va y es una, ya lo demás vendrá o no con el tiempo".

Acerca del repertorio que ofrece en sus conciertos, comentó que está conformado por los temas que más le gustan a la gente: "Soy yo, el mismo de siempre en este proyecto que empezamos ya hace un par de años y que es sin duda de los más trascendentes en mi carrera".

De su regreso a la actuación, dijo que también tiene planes de volver al cine "pero será hasta después de que concluya mi gira conmemorativa que durará tres años, ya hay propuestas pero tampoco puedo tomarlo ahora porque ya hay planes".

No piensa en el retiro

Yo ando por la Tierra, no soy ninguna estrella”, señaló el cantante español Raphael. De mira a sus 60 años de carrera —ya tiene 58— explica que ha hecho en su vida lo que ha querido; si el camino no lo hubiera llevado de esa forma, asegura que habría insistido en hacer lo que le gusta: la música.

En el ámbito profesional cuenta que no ha tenido momentos de debilidad y no tiene miedo de probar nuevas cosas. “Las cosas hay que atacarlas y hacerlas, no vas a saber nunca si es complicado o no si no las haces, hay que hacerlas y ya después dices ‘ah, pues no, esto la verdad no’”, explicó.

“Yo tengo muchos momentos de debilidad pero no profesionalmente, me da por otras cosas más importantes todavía como la familia, pero la música es un divertimento y como tal hay que tomarlo”.

Con planes de lanzar un álbum para celebrar su 60 aniversario en los escenarios, el músico comparte que no ve un retiro.

“Soy consciente de que algún día me levantaré y diré ‘hasta aquí hemos llegado’ pero lo diré para mí y llamaré a la oficina y diré ‘señores vayan buscándose otra cosa’ y ya está, como la cosa más normal del mundo, como cuando se jubila uno, pero para eso falta mucho”.