'No hay problema de empleo en La Laguna'

Jaime Guerra Pérez, secretario de Desarrollo Económico en Coahuila, dijo que no hay un problema de empleo en La Laguna, como ocurre en la región Carbonífera o en el Centro. Consideró que la proyección es positiva para esta zona del estado y que "la situación aquí va bien".

En torno a los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que establecen una tasa de desempleo del 4 por ciento en el estado de Coahuila, el funcionario señaló que el dato se maneja a través de encuestas y que "una persona está desempleada, aquí, cuando no tiene un empleo formal, pero en el sureste del país, está desempleada cuando no hace nada, entonces, si va a vender periódicos en la mañana ya está empleada, pero aquí no, te dice que vende periódicos porque no está empleado".

Consideró que este criterio suele poner a los estados del norte con mayor desempleo que los del sur, cuando, por el contrario, aseguró que la economía del norte es más fuerte.

Guerra Pérez dijo que el gobernador anunció recientemente seis mil empleos más un parque y la empresa Milwaukee trajo 128 proveedores, por lo que en La Laguna consideró que existe un avance importante y que serán más de 10 mil empleos que se irán contratando próximamente.

"No vemos un problema de empleo en La Laguna, pregúntame por la Carbonífera y por la Centro, ahí sí traemos temas de Altos Hornos de México o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que desgraciadamente hay situaciones diferentes", comentó.

Las cifras del Inegi establecen que Coahuila fue el primer lugar a nivel nacional en cuanto a los estados que más dejaron de generar empleo, con respecto al año anterior, mientras que la Zona Metropolitana de La Laguna está en el quinto lugar en bajos salarios y el sexto en subocupación.