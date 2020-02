Pete Davidson habla de su ruptura con Ariana Grande

El comediante estadounidense, Pete Davidson, habló sobre la ruptura del compromiso con la cantante norteamericana Ariana Grande, quien en ese entonces atravesaba un duelo por la muerte de su expareja, el rapero Mac Miller.

En una entrevista con Charlamagne Tha God, Davidson confesó que su relación con la interprete llegó a su fin, tras el fallecimiento de Miller: "Supe que se había terminado, después de 'eso'", reveló.

El comediante dijo que respetó el luto de Grande y le brindó su apoyo.

"Incluso yo le decía, 'escucha, lo entiendo, haz lo que tengas que hacer, estaré aquí. Estaré aquí hasta que ya no me quieras'", según contó Pete.

"Todo lo que sé es que ella realmente lo amaba y que no estaba haciendo un show ni nada.

Todo eso fue algo jodido y las oraciones para sus familiares y amigos siguen aquí", añadió.

Mac Miller falleció cuatro meses después de que Pete Davidson y Ariana Grande anunciaron su compromiso.

Pete asegura que no guarda resentimientos, sin embargo de vez en cuando la nombra en sus presentaciones.

"Creo que ser hiriente está fuera de mis límites.

Quiero estar bien con todos, pero el stand up es parte de mi vida, es algo realmente público.

Siento que Ariana sí se expresó públicamente", admitió el comediante.

"Yo no tengo redes sociales ni nada por el estilo; no tengo una plataforma para expresar mis sentimientos, es por ello que lo hago a través del stand up", agregó Davidson para concluir.