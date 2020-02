Se suma DIF Torreón al paro del 9 de marzo

El Sistema DIF Torreón se sumará al paro nacional sin mujeres del 9 de marzo. Aunque el 65 por ciento de su personal es femenino, los servicios no se suspenderán anunció la presidenta honoraria, Astrid Casale.

Fue durante la entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, que Casale anunció que las mujeres que laboran en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en sus diferentes áreas, tendrán el apoyo si desean unirse al movimiento que se convoca en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Dijo que de los 409 trabajadores del DIF, el 65 por ciento son mujeres, quienes tendrán la opción de acudir o no a laborar sin que exista algún recorte en su salario.

"La atención sigue, tenemos personal mixto, hombres y mujeres, pero sí lo estamos dejando a consideración de cada persona, no es obligatorio, no es de que de vas a faltar porque vas a faltar, o tienes que venir porque tienes que venir, aquí que se haga una consciencia individual de cada mujer para que sepa si se quiere unir o no a este paro nacional. No habrá ni recorte de su día de salario, ni mucho menos una sanción", aseguró la presidenta del DIF Torreón. Dijo que no se trata de un día de asueto sino un día para reflexionar sobre el papel de la mujer en los diversos ámbitos.

"Sí queremos que la gente entienda que no es un día de asueto para aprovechar para ir con las amigas, es un paro nacional para que realmente se sienta lo que significan las mujeres para nuestro país; somos mujeres la mayoría luchadoras, trabajadoras y demás que día día luchan por salir adelante en sus diferentes estratos sociales y vidas.

Pero sí necesitamos tener un freno de alguna manera que sepan que merecemos respeto, que merecemos que se nos valores y sobre todo que se den cuenta de lo que significamos para nuestras, ciudades estados y sobre todo para el país"; dijo.

Sobre la entrega que se llevó a cabo ayer en Ciudad Dif, informó que fueron 111 las personas beneficiadas con la entrega de sillas de ruedas convencionales, especiales así como de aparatos ortopédicos, entre ellas, adultos, niños y personas mayores.

La inversión fue de 229 mil pesos, de los cuales cerca de 190 mil se cubrieron con los recursos que se obtuvieron de la venta de pollos en la Feria de Torreón en el mes de noviembre.

Se trata de una entrega adicional a las tres programas para este año en el Programa Operativo Anual.