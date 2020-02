Cumplen años en peculiar fecha

Ana Victoria y Uziel comparten algo en común: su fecha de cumpleaños. Pero no es cualquier fecha ya que ambos nacieron el 29 de febrero, por lo que técnicamente en este 2020 estarán por cumplir 8 años edad, aunque estén por festejar 32 años de haber nacido.

Para respetar el mes en que nació, Uziel se festeja cada 28 de febrero siempre que el año no sea bisiesto, pues así lo decidieron sus papás.

"Desde muy chico me explicaron que era una fecha todavía más especial, que cada cuatro años, el determinante era que cada vez que hubiera olimpiadas cumplía años 'para que no estés preguntando prácticamente'", recuerda.

Cuenta que cuando nació, el médico le dio la opción a sus padres de registrarlo tanto el día 28 de febrero o bien el 1 de marzo, puesto que había esa posibilidad para evitar problemas en el futuro, pero no aceptaron, "lo dejaron con la fecha que fue, el día 29 tal cual", dice sonriente.

Asegura que esta peculiar fecha no le ha traído problemas en ningún trámite "en trámites federales, de gobierno, documentos, ningún inconveniente, llámese pasaporte, INE, ni actas de nacimiento, porque es una fecha que se respeta", comenta.

Aunque reconoce que sólo en cuestiones de tipo digital sí ha tenido algunos problemas "como el registrarme en una página (de internet) no viene el día 29 de febrero que es en donde puedo tener un poco de complicación".

Dice que su caso ha sido causa de "carrilla" entre sus amigos. "Es mucha carrillla, burla, la botana me dicen 'tu ni cumples años hoy, hasta dentro de 3 años'", cuenta entre risas.

Tantas han sido las burlas que hasta su esposa le dice que sólo ha pasado dos cumpleaños a su lado, pues tiene 8 años de casados.

Uziel, dice que a lo largo de su vida, sólo ha conocido a una persona que cumple el mismo día que él, cuyo nombre es muy parecido al suyo, "se llama casi como yo, Osiel y también cumple años el 29 de febrero, desconozco cuántos años. Somos contados, somos pocos", dice aunque reconoce que en sus pláticas comparten su deseo de haber nacido ya sea el 28 de febrero o el 1 de marzo para no tener complicaciones.

El caso de Ana Victoria es muy similar. Dice que este 29 de febrero estará cumpliendo 32 años y 8 años bisiestos, fecha que asegura, la hizo una persona especial, y así lo siente.

Dice que hasta hace tres años se festejaba los 28 de febrero pero cayó en cuenta que prácticamente para ese día, ella aún no había nacido. "Hasta hace unos 3 años que caí en cuenta que el 28 de febrero técnicamente yo no existía", dice sonriente.

Cuenta que de pequeña en la escuela, los niños le hacían burla por su cumpleaños, por lo que le cuestionó a su madre, el por qué la había registrado el 29 de febrero. A lo que su madre le contestó "Antes no se podían hacer estos cambios aparte tú por qué no te esperaste unas horas más para haber nacido el día primero, fue decisión tuya nacer ese día".

También ella a lo largo de su vida, sólo ha conocido a una persona que nació el 29 de febrero, pero a diferencia de ella, decidió registrarse el 1 de marzo para evitar problemas en el futuro.

Dice que en lo que se refiere trámites oficial no ha tenido problemas, únicamente para hacer válidas algunas promociones en restaurantes o cualquier otro lugar, pues para hacerlos efectivos debe ser sólo en año bisiesto.

"Cuando estaban los casinos me acuerdo, que te regalaban puntos y no me los quisieron dar, es que este año no, porque no existe no cumples años, me dijeron o cuando iba a restaurantes de que te regalamos una botella la semana de los cumpleañeros pero jamás lo pude aplicar porque tenía que enseñar su credencial para votar, y no concordaba la fecha de cumpleaños":

Pese a ello, dice sentirse una persona especial. Este año, lo celebrará junto a su pequeña y a su esposo.