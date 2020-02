Coronavirus no para el EDC; van con cubrebocas

"Hay que divertirse, pero también ser precavidos", es lo que dicen asistentes al festival de música electrónica EDC, quienes portan cubrebocas al evento, después de enterarse de que ya hay un caso con Coronavirus Covid-19 en la Ciudad de México.

Miles de personas están arribando al Autódromo Hermanos Rodríguez, para disfrutar del primer día del festival, que terminará el próximo domingo. Aunque muchos de ellos decidieron tomar precauciones para el evento masivo, como Fernanda Landero, quien trajo su cubrebocas y su gel antibacterial.

"Yo creo que hay que divertirse, pero también hay que tomar precauciones, con esto de que ya llego el Coronavirus al país, ya no sabemos qué tan grave pueda ser, así que no cuesta nada traerlo y usar gel, además por higiene es bueno", comentó la asistente.

Aunque no es la mayoría, sí hay decenas de personas que traen la mascarilla como Sahit Mejía, que también la usa por protección y porque a este festival hay mucha gente que vino de otros países al evento.

"La traigo por seguridad, más vale, me la puse al entrar, porque también hay mucha gente y gente extranjera", señaló.

Por otro lado, hay miles de personas que han decidido olvidarse de cualquier problema, incluyendo el Coronavirus y se encuentran disfrutando de todo lo que ofrece el festival, como las tres ruedas de la fortuna que se encuentran alrededor el lugar y el juego mecánico llamado "Torre", que hace gritar a todos los que se suben.

"Mi prioridad es divertirme", así lo considera Evely Sánchez, quien esperó desde que inició el año para asistir al festival: "No le di mucha importancia a usar cubrebocas, espero que a mí no me toque (enfermarme), mi prioridad ahorita es divertirme", aseguró.

Árboles adornados con lámparas de colores, puestos de comida iluminados, arbolitos pequeños con series de luces simulando ser sus hojas y una estatua gigante en forma de mujer, hacen que todos se quieran tomar selfies y llevarse ese recuerdo consigo.

El escenario principal deja boquiabierto a cualquiera que lo ve, con una estructura futurista y dos rostros de mujeres en el fondo, hace que todos vivan una experiencia sin igual. Además muchos asistentes también decidieron usar una vestimenta especial.

Son trajes de hadas, apaches, vestidos tornasol, pantalones con transparencias, diamantina y brillos en los rostros, collares y lentes con luz neón, es lo que hace que el festival se vea como un lugar lleno de felicidad.