Morena se deslinda del alcalde de Matamoros

Morena dio la espalda al alcalde de Matamoros Horacio Piña y se deslinda de su gobierno. Aseguran los morenistas que la administración municipal ha quedado mucho a deber al pueblo matamorense.

"Hemos oído diferentes clamores, quejas e incertidumbre por parte de la ciudadanía en cuestión de servicios públicos y obra Pública por la falta de acciones de esta administración municipal que preside el alcalde Horacio piña", comentó Cirilo Rojas Vázquez, quién ocupa la cartera de prensa y propaganda dentro de la comisión de Morena para el Distrito 07.

Rojas Vázquez fue secundado en sus declaraciones por el representante de la comisión auxiliar de Viesca, Manuel Jesús Ramírez Rocha, el representante de Francisco I. Madero, Pedro Rivas Castañeda y por Enriqueta López Puentes, presidenta de la comisión auxiliar de Matamoros.

"No queremos que se nos involucre al partido ya que el alcalde también manifestó que no ganó por Morena sino por Encuentro Social, lamentablemente la sociedad sigue ubicando al alcalde como miembro de Morena y luego dicen que por la mala administración de Morena, Matamoros está así", señaló Rojas Vázquez

Los inconformes dijeron que como Comité no tienen ya relación con la Presidencia Municipal. "No estamos rompiendo pero no estamos participando con él, pues tres meses después de su protesta ya jamás tuvo un acercamiento con nosotros porque nunca está disponible, nunca se encuentra o nos dicen que está ocupado".

Los otros integrantes de Morena apuntaron que no quieren que la sociedad los responsabilice de la falta de obra pública o acciones en el municipio, "Lo que nosotros queremos es deslindarnos por todos los rumores que hay entre la ciudadanía de que siempre dicen que es el presidente de Morena. Nosotros vemos que no ha hecho realmente el trabajo que le corresponde y vemos muchas carencias, se ve muy poca obra, no hay desarrollo municipal y qué triste, lo dejamos a conciencia del ciudadano presidente", concluyó Cirilo Rojas Vázquez.

Recientemente El Siglo de Torreón publicó que incluso el director de Obras Públicas, Horacio Suárez Vázquez, nunca está en su oficina y que si acude no es por mas de dos horas, razón por la que la opinión pública desconoce las acciones de obras que se estén realizando actualmente en el municipio.