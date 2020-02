Celebran el 24 aniversario de Pokémon

Hace 24 años se dio a conocer el primer videojuego de Pokémon, que fue creado por Satoshi Tajiri y Ken Sugimori, esta saga tuvo un gran éxito que se convirtió en una gran industria.

En 1996 se lanzó el primer juego de Pokemón, que rápidamente pasó a protagonizar otros artículos como juegos de carta, ropa y una serie de televisión, que ha convertido a su personaje “Pikachu” en el más emblemático.

Usuarios han nombrado el día #PokemonDay y han compartido diversos mensajes, en los que agradecen la existencia de este fenómeno de la cultura pop que los ha llevado a conectar con otras personas:

“Hace 24 años dio inicio una gran historia de tantos recuerdos forjados a lo largo de los años, ¡feliz día a todos los entrenadores #PokemonDay!”, escribió el usuario @TryhardCorp en Twitter.

A travé de la misma plataforma, @Page_VGC, escribió: “Hoy es el aniversario de Pokémon, un universo que me ha dado amistades y experiencias geniales. #PokemonDay”.

“Hoy hace 24 años nació una franquicia que me ha acompañado desde mi infancia, adolescencia y vida adulta, que la he visto cambiar y siempre me ha gustado igual no importa la edad que tenga, y que espero que algún día mis hijos la disfruten tanto como yo lo hago. #PokemonDay”, refirió por su parte, @DaUsed321

A lo largo de estos 24 años Pokemón se ha mantenido y se ha adaptado a las nuevas tecnologías y es que en el 2016 llegó una aplicación móvil que despertó el interés en niños, adolescentes y adultos, Pokémon Go, que consiste en buscar a los llamativos personajes en lugares públicos por medio de la realidad aumentada.

Este no sólo es un juego sino también un vínculo de conexión con otras personas, puesto que también está diseñado para la interacción de los usuarios, con los que puedes intercambiar personajes o enviar obsequios, incluso invitar a eventos que se anuncian de manera esporádica.

Finalmente, se ha dado a conocer una nueva película que podrá verse por streaming Mewtwo contrataca, evolución, en la que los personajes “Ash” “Pikachu” y sus demás amigos descubrirán los secretos de este singular personaje y se enfrentaran a él.