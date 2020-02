Advierte conductor de TV que podrían revelar sus fotos íntimas

El pasado miércoles 26 de febrero, Roberto Carlo, conductor del programa matutino, Sale el Sol, advirtió a través de redes sociales que unas fotografías de él desnudo podrían hacerse públicas en los próximos días.

Y es que, según lo publicado en su cuenta de Twitter, Roberto ha sido amenazado de que van a revelar sus “nudes”.

“Amigos me han llegado varios mensajes advirtiendo que en Twitter van a sacar mis nudes. Hace muchos años se las mandé a un novio así que sí es posible. Pero no me preocupa la verdad, sólo espero que me vea bien jaja. Si eso sucede, pues espero que al menos las disfruten”.

Ante esto, el conductor ha recibido muestras de apoyo, pues muchos le aconsejan tomar acciones legales, pues las imágenes se harán públicas sin su consentimiento.