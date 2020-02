Ángela Aguilar y el valor de la mujer mexicana

A unos días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, la cantante Ángela Aguilar se muestra orgullosa de su sexo y está a favor del movimiento denominado, El nueve ninguna se mueve.

“Para hacer conciencia tenemos que hacer la diferencia nosotras mismas. Si pueden parar sus labores el 9 de marzo, adelante. Unidas, y los hombres también unidos, podemos concretar objetivos y estar en armonía”.

En entrevista exclusiva El Siglo de Torreón, la integrante de la dinastía Aguilar alabó a las féminas nacionales y destacó la forma en que luchan para salir adelante. “Las mujeres mexicanas somos muy fuertes, inteligentes y entregadas a la familia. Las mujeres cada vez destacamos más en diversos ámbitos y eso me enorgullece”, externó vía telefónica la artista.

Sobre cómo conmemorará el Día de la mujer, la cantante manifestó que planea darle las gracias a esas mujeres que de alguna manera han marcado su vida. “Ser mujer debería ser celebrado todos los días, no sólo el 8 de marzo. Pienso darles las gracias a las mujeres que han impactado mi vida y que han ayudado a que me haya convertido en esta mujercita”.

Por otro lado, la hija de Pepe Aguilar se mostró emocionada de que este viernes vuelva a Torreón como parte de la experiencia Jaripeo sin fronteras que se presentará en el Coliseo Centenario.

“Mi familia y yo estamos emocionados de retornar a la Comarca Lagunera. Les vamos a ofrecer un show muy padre. Llevamos nuestros toros, caballos y unos grandes jinetes. Los esperamos, no se van arrepentir”.

Como es sabido, la Comarca Lagunera y la familia Aguilar llevan una muy buena relación desde hace décadas. Ángela aseguró que desea continuar con esta comunión.

“Mi abuelo fue muy querido en La Laguna, al igual que mi abuela o mi padre.

Espero que ahora tanto a mi hermano Leonardo como a mí nos quieran mucho. Mi familia siempre ha visto con cariño a su región”.

Para Ángela, trabajar con sus seres queridos es emocionante porque se genera una comunión especial que los hace crecer como artistas y personas.

“Seguimos siendo una familia dentro y fuera de un escenario. Nosotros somos iguales en nuestra casa o cantando en algún sitio. Ahora sí alguien se equivoca pues podemos decirnos las cosas abiertamente y sin problemas”. Mientras se encontraba en su hogar, Ángela comentó que ha recibido una gran cantidad de consejos de su padre, sin embargo, lo que más valora es la libertad que les ha dado de hacer lo que deseen en el terreno laboral.

“Mi papá siempre nos ha dicho que debemos hacer lo que nos guste, nos ha pedido hacer las cosas con honestidad. Yo soy cantante porque a mí me gusta no porque él lo sea”.

La artista arribará a La Laguna luego de haber lanzado un material discográfico en honor a la fallecida Selena el pasado 31 de enero. Aprovechará el show de hoy para dar una probadita de esta producción. “Estoy estrenando en México mi disco de Selena.

Hice una gira en Estados Unidos cantando estas melodías y que mejor que ahora las pueda cantar en Torreón. Se trata de un álbum con rolas de Selena, pero con arreglos diferentes”.

Contrario a muchos jóvenes cantantes, Ángela se ha inclinado por la música mexicana porque le apasiona y además desea que las nuevas generaciones la conozcan. “Creo que no puedes saber quién eres si no sabes de dónde vienes. Se me hace súper lindo que yo pueda interpretar la música de México y cantar mariachi. Tengo un par de colegas que están haciendo lo mismo y creo que estamos haciendo que la música del mariachi no termine”.

Álbum

El disco Baila está cumbia de Ángela contiene estos temas:

*Baila esta cumbia *Como la flor *Bidi bidi bom bom *No me queda más *Si una vez *Amor prohibido *Dreaming of you