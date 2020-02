Celebran Torneo de Golf EXATEC

Hoy a primera hora, se pondrá en marcha la séptima edición del Torneo de Golf Ex-A-TEC, en el campo del Campestre Torreón.

La salida será a las 8:00 horas por escopetazo y el sistema de competencia será a Go Go, con grupos conformados por 4 jugadores.

El hándicap mínimo del foursome será de 56, donde el máximo de un jugador será de 30 y solo se permitirá a un participante de 7 ó menos.

La premiación consistirá en trofeos para los 3 primeros lugares y habrá obsequios a las dos mejores O'yes en todos los hoyos par 3 (4, 7, 12, 15 y 17).

El Hole in One en cualquier de los hoyos par 3, será una pantalla de 50 pulgadas, misma que se rifará en la comida de premiación, en caso de no caer.

Todo lo recaudado por concepto de inscripciones en este torneo será destinado al programa denominado "Líderes del Mañana", con el que se brindan becas a alumnos con alto promedio académico y aptitudes de liderazgo, que no cuentan con los recursos económicos para solventar su educación.

El año pasado, el equipo triunfador con una tarjeta de 56 golpes, 15 debajo del par de campo, fue el integrado por Salvador Sánchez Ávila, Samir Chaman, José Ángel de la Parra, Salvador Sánchez Guerra y Juan Fajer.

La segunda posición tuvo que determinarse por criterio de desempate, las cuales fueron Laura Jaramillo, Susana Gutiérrez, Cristina Fernández, Cecy Alducín y Maribel Zermeño, quienes tuvieron mejor cierre que el grupo de Mauricio Álvarez, Luis Pedro Silva Jaramillo, Johanan Mansur, Fernando López Ibarra y Víctor Chávez Chagoya.