Ricky Martin, nervioso por gira en México

Previo al concierto que ofrecerá el próximo 21 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México, Ricky Martin habló acerca de Tiburones, sencillo que desde su estreno, hace unas semanas, lleva más de nueve millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube.

El tema de la autoría del mexicano Pablo Preciado y de Óscar Hernández, es, según describe el intérprete de La bomba y María, una canción que muestra a un hombre sincero que no tiene miedo a pedir una segunda oportunidad a su pareja, lo que lo identifica a él absolutamente, pues confesó, él tampoco tiene prejuicios y por amor hace lo que sea.

"Es una canción romántica donde se presenta un hombre sumamente vulnerable dejándole saber a su mujer, a su pareja, que 'oye, vamos a hacer todo lo posible por rescatar esto', y honestamente, yo he pasado por eso y de verdad sé lo que se siente, por eso me encantó", dijo el boricua.

Aunque Tiburones es un tema de corte romántico, Ricky Martin señaló que su próxima producción discográfica incluirá los ritmos y cadencia a los que tiene acostumbrados a sus millones de fans.

14 DE MARZO se presentará Ricky Martin en Torreón con su gira Movimiento Tour.

"Obviamente tiene la picardía que yo siempre presento en mi música, y los ritmos latinos y el romanticismo, pero también tiene unas letras de impacto social sin llegar al sermón, tampoco quiero predicar, no quiero decirle a la gente que esta no es la manera, que debe ser así o asá, entonces al fin y al cabo, yo simplemente comparto en dónde yo estoy".

Acerca de la historia que se aprecia en el video de Tiburones, que en un principio recrea un ambiente hostil, producto de las diferencias que crean barreras entre las personas, pero que al último se convierte en una fiesta de alegría, en la que, por supuesto, tiene presencia la inclusión, Ricky Martin habló de por qué decidió ilustrar de esa manera dicha canción:

"Las protestas en Puerto Rico me abrieron los horizontes, se dio de una manera muy orgánica que este video tuviese esas imágenes que impactaron la composición de mi disco.

"Cuando yo fui a las protestas en Puerto Rico, mi álbum ya se había grabado, ya muchas cosas estaban, pero cuando vuelvo al estudio honestamente tenía otra perspectiva y prácticamente empecé a grabar de nuevo y a la hora de crear lo visual pues todo cambió también", compartió el actor de la puesta en escena Evita.

De la presentación que tendrá en la Ciudad de México y que es parte de la gira que realizará por 13 ciudades del país, Ricky explicó:

"Lo único que puedo decir es que estoy nervioso, después de tantos años las mariposas en el estómago existen sabiendo que me voy a presentar ante un público tan lindo, tan exigente, un público que está acostumbrado a los grandes espectáculos y a mí me encanta eso, porque es la única manera en que uno crece como artista, entonces he preparado un show lindo.

"Vamos a recordar viejos tiempos, vamos a cantar todas esas baladas tipo "cortavenas" y obviamente habrá música latina, el festival, y el carnaval de una hora cuarenta y cinco minutos, un espectáculo con un estímulo visual muy importante y obviamente con grandes músicos a mi lado que hacen un buen espectáculo", concluyó el cantante.

Ricky Martin visitará Monterrey, Querétaro, Torreón, Veracruz, Guadalajara y Ensenada, entre otras ciudades, como parte de su gira internacional Ricky Martin Movimiento Tour.