No toda la IP es igual

Durante las pasadas elecciones, los empresarios y los grupos en los que se reúnen hicieron todo lo posible para hacer valer su opinión sobre las propuestas y los candidatos que se jugaban algún puesto.

Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, los empresarios se han encontrado en una relación difícil con el gobierno federal, ya sea por decisiones de la administración, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o por leyes que contravienen los intereses empresariales, como la ley del etiquetado frontal, entre muchas otras.

Sin embargo, los grupos empresariales se han convertido en algunas de las voces más importantes del país, ya que varios hombres de negocios aprovechan sus respectivas plataformas para exigir mejores políticas públicas o generar mejor coordinación y negociaciones más efectivas con el gobierno federal.

Es por lo anterior que en Central de Inteligencia Política nos dimos a la tarea de analizar qué cámaras empresariales son las que tuvieron mayor cobertura, cuáles son los temas más importantes que lograron proyectar en la agenda nacional y, por último, el papel que juegan ante el gobierno federal.

Para la realización de este estudio analizamos al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a su presidente Carlos Salazar Lomelín, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y a su presidente Gustavo de Hoyos, y al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y a su presidente Antonio del Valle Perochena para los meses de noviembre, diciembre (2019) y enero (2020). Este estudio busca medir, comparar y contrastar tendencias mediáticas en el reporte y generación de reputación de sucesos de impacto nacional a través de la más alta tecnología en big data.

La cámara empresarial con la mayor cantidad de cobertura fue el Consejo Coordinador Empresarial, dirigido por Carlos Salazar Lomelín, equivalente a 207 millones de pesos, es decir, si hubieran pagado por la cobertura mediática que recibieron, ese hubiera sido el costo.

Su tema más mediático fue la declaración de su presidente aplaudiendo la aprobación y ratificación del T-MEC, esta declaración generó 25% de su cobertura mediática. También destacó en su cobertura la presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura y la negativa del CCE ante la iniciativa para el etiquetado frontal. En materia energética, Salazar Lomelín se ha limitado a declarar que la reforma energética ha traído buenos resultados y que es la última oportunidad para el gobierno federal de generar confianza en los empresarios. En materia de salud propuso reunirse con los empresarios farmacéuticos para llegar a una solución respecto al desabasto de medicinas.

El análisis por categorías que se realizó para este estudio arrojó que los temas con mayor cobertura del CCE tienen que ver con los sectores de infraestructura, energía, automotriz y farmacéutico. Mientras que los principales temas que mencionan al CCE y al gobierno federal están relacionados con declaraciones sobre las leyes del etiquetado frontal y la subcontratación.

¿Qué busca el CCE a través de su presidente Carlos Salazar Lomelín? La tecnología demuestra que Carlos Salazar Lomelín goza de un perfil muy mediático. Se ha dicho en distintas ocasiones que Salazar Lomelín busca la gubernatura de Nuevo León y que esta plataforma es un buen trampolín para conseguir su objetivo. Los datos demuestran que Carlos Salazar Lomelín, tiene un trato suave con gobierno federal y que rara vez polemiza. El desencanto de los empresarios con el gobierno federal no es ninguna sorpresa, muchas de las decisiones de la 4T los han afectado directamente. A Carlos Salazar Lomelín se le ha visto muy cercano de López Obrador, ¿en qué medida estará viendo por los intereses de sus representados? Tal vez, sólo ellos lo sepan...

La segunda cámara empresarial con mayor cobertura fue la Coparmex, representada por Gustavo de Hoyos. Su cobertura equivale a 104 millones de pesos, es decir, si hubieran pagado por la cobertura mediática que recibieron, ese hubiera sido el costo.

Su tema más mediático fue el apoyo de la Coparmex a la propuesta del gobierno federal sobre el aumento al salario mínimo. Dicho tema acaparó 19% de la cobertura de la confederación. Duras críticas lanzó la Coparmex por la influencia del gobierno federal en el INE; cuestionó a López Obrador por darle asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales; lamentó la forma en la que se eligió a Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, y consideraron exagerada la ley contra factureras.

A diferencia del CCE, la categoría temática que más cobertura recibió estuvo relacionada con declaraciones y críticas hacia la administración de López Obrador. Mientras el CCE se concentró en temas puramente empresariales, la Coparmex posicionó críticas contra otros aspectos políticos de la administración actual.

¿Qué busca la Coparmex a través de su presidente Gustavo de Hoyos? Por la agenda mediática de la Coparmex, es claro que Gustavo de Hoyos busca posicionarse como una voz crítica y una especie de oposición al gobierno federal. Rara vez se ve a Gustavo de Hoyos junto al presidente López Obrador. Se le ha relacionado con empresarios como Claudio X. González y se especula que buscará la gubernatura de Baja California.

Por último, la cámara empresarial con menor cobertura fue el Consejo Mexicano de Negocios, dirigido por Antonio del Valle Perochena. Su cobertura equivale a 66 millones de pesos, es decir, si hubieran pagado por la cobertura mediática que recibieron, ese hubiera sido el costo.

Su tema más mediático fue la declaración de su presidente, Antonio del Valle, sobre su confianza en inversiones y crecimiento económico en México, esto a pesar de que la economía en 2019 no creció. Dicho tema representó 42% de la cobertura del CMN. Otros temas que también destacaron en la cobertura del consejo fueron la presentación del Plan Nacional de Infraestructura y la ratificación del T-MEC.

Mientras que el CCE y la Coparmex tuvieron mayor cobertura, el Consejo Mexicano de Negocios ha tomado un papel menos protagónico. Sus categorías temáticas que más acapararon la atención de los medios de comunicación fueron la económica, que estuvo principalmente enfocada en entrevistas a Del Valle, y la relacionada a los sectores de infraestructura y energía.

¿Qué busca la CMN a través de su presidente Antonio del Valle? A diferencia de los otros presidentes de las cámaras empresariales, Antonio del Valle Perochena no tiene ninguna aspiración política aparente. Esto genera confianza de que no utilizará su puesto actual como trampolín político. Su perfil mediático es 69% menor que el de Carlos Salazar Lomelín y 38% menor que el de Gustavo de Hoyos. Se le critica su postura oficialista y que no hace muchos pronunciamientos respecto a las políticas públicas implementadas por el gobierno federal. Por lo pronto, parece que Del Valle no gusta de los reflectores y que su estrategia es tener poca cobertura mediática y de esta manera mantenerse al margen de las decisiones del gobierno.

Con la suma de las coberturas totales de estos grupos empresariales pudimos observar que 10% de su cobertura conjunta estuvo relacionada a declaraciones sobre la ley de etiquetados frontales, mientras que 5% estuvo enfocada en peticiones al gobierno federal para la mejora de la estrategia de seguridad.

Cada grupo empresarial tiene un espíritu en particular. El CCE es un grupo bastante activo a nivel nacional; sin embargo, los temas a los que se les relaciona tienen que ver, en su mayoría, con cuestiones relacionadas a crecimiento económico y avances en sectores empresariales. La Coparmex, en cambio, gana su protagonismo mediante la participación política de su presidente con diversas críticas al gobierno federal. Mientras que el CMN ha tomado una posición con menor cantidad de reflectores y enfocada sencillamente a acciones en beneficio del crecimiento económico.