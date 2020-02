Difiere ELAC con paro nacional de mujeres

El presidente de Empresarios Lerdenses A.C. (ELAC), Mario Alberto Alvarado Rodríguez, dijo que no está de acuerdo con el paro nacional #UnDíaSinNosotras, pues a su consideración, este movimiento no abona a que disminuya la violencia contra las mujeres.

Señaló que hay mujeres destacadas en todos los campos profesionales y que se debe reconocer su valía "pero no me parece que sea la forma adecuada de hacer las cosas". Para el empresario, sería necesario exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se apliquen las leyes para que no haya impunidad y las mujeres puedan acceder a la justicia.

"Las tenemos que respetar, la gente que no respeta a las mujeres pues es obviamente gente que no está preparada, gente que no las valora, pero eso va a seguir sucediendo, desafortunadamente, mientras no iniciemos un mejoramiento en la cultural, este problema no se da a nivel laboral, es a nivel familiar, tenemos que buscar que en el seno de la familia se le de educación desde niños a toda la gente", expresó.

Alvarado Rodríguez indicó que hay 130 empresas adheridas a ELAC pero que en su caso en particular, hablará con las mujeres trabajadoras de su negocio para darles a conocer su postura y aseguró que, aunque no está de acuerdo, respetará la decisión que ellas tomen, sin que ello represente que les vaya a descontar el día si no acuden a laborar para unirse al paro nacional.

"De mi planta laboral casi el 50 por ciento son mujeres, particularmente a mí me va a afectar mucho en la producción de mi empresa, mi empresa fabrica muebles tubulares y la mayor parte de las mujeres está en el área de armado...esa parte se va a detener en el proceso", comentó. so", comentó.

El próximo 9 de marzo se tiene programado el paro nacional #UnDíaSinNosotras que se realiza en respuesta a los asesinatos de mujeres (feminicidios), a la violencia y a la falta de acceso a la justicia.

El Gobierno de Durango, así como los Ayuntamientos de Gómez Palacio y Lerdo, anunciaron en recientes días que se unirán a este movimiento.

El gobernador de la entidad, José Rosas Aispuro Torres, respaldó esta iniciativa y dijo que su gobierno seguirá trabajando para garantizar la libertad de expresión de las mujeres, combatiendo la violencia de género y dando prioridad a su seguridad y protección.