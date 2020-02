En esas colonias no falta agua: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó durante el jueves que existen personas que están "azuzando" a los colonos de Las Luisas y Lázaro Cárdenas, quienes se han manifestado dos veces durante la presente semana.

Los colonos se han quejado de que la perforación de un nuevo pozo en su sector afectará el suministro de agua potable para ellos, situación que el alcalde negó ayer ante medios de comunicación.

"Si ahorita vamos a perforar un pozo en la Alameda Zaragoza y los vecinos de por ahí van a decir que les vamos a quitar el agua, no es cierto...En tu casa, en la mía, en todas, recibimos agua de la que hay en los cerca de 90 pozos que se perforan en Torreón; no estamos perjudicando a nadie, al contrario, estamos buscando atender a la ciudadanía por el agua. En los lugares en los que se perfora es para reponer pozos que se han agotado", señaló.

Respecto a lo que ha motivado las manifestaciones, Zermeño dijo desconocer a las personas "detrás" de los colonos, mismos que han sido "azuzados".

"Aquí hay intereses de alguien que desconozco, que azuzó a la gente de esas colonias a la que no le falta agua, en esas colonias no falta agua, así es que no veo ninguna razón para aventar a la gente que vaya a protestar por algo que me parece no tienen ninguna razón de ser", declaró.

En cuanto a presuntas detenciones que se realizaron de manifestantes en bulevar Laguna Sur durante el miércoles pasado, dijo desconocer cifras o detalles.

Respuesta a protestas