Abren convocatoria a beca de manutención

La beca federal Apoyo a la Manutención 2020 abrió su convocatoria de la beca Manutención Federal 2020, la cual estará abierta en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) hasta el 9 de marzo.

Las becas de Manutención Federal 2020 están dirigidas a estudiantes de educación superior, excepto de la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), UPN (Universidad Pedagógica Nacional), ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), IPN (Instituto Politécnico Nacional) y UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

Consisten en un apoyo económico por hasta 9 mil pesos dividido en cinco pagos, los cuales se entregarán en cinco bimestres, por lo que serán hasta 1,800 pesos por cada periodo. La beca Manutención Federal forma parte de las becas Elisa Acuña y no es compatible con las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Dentro de los requisitos para poder ser beneficiarios están: estar inscrito en el nivel licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES) del país, excepto UAM, UPN, ENAH, IPN y UNAM; provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) urbana, vigente al momento de solicitar la beca; no haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica ni contar con un certificado de este tipo educativo; no contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada; y no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

El trámite es gratuito y los interesados deberán realizarlo personalmente registrando su solicitud de beca a través del SUBES, en la página electrónica: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ del 26 de febrero al 9 de marzo de 2020.

Los resultados serán publicados el 27 de marzo y para recibir el pago de la beca, los aspirantes que resulten beneficiados tendrán la obligación de capturar correctamente en la página del SUBES, del 26 de febrero al 31 de marzo de 2020, la CLABE Interbancaria (18 dígitos) de una cuenta a nombre de quien recibirá la beca.