Presenta Bejarano asociación Construyendo el Buen Vivir en Torreón

El presidente nacional del Movimiento Nacional por La Esperanza, René Juvenal Bejarano, visitó Torreón para inaugurar las oficinas regionales de la asociación civil Construyendo el Buen Vivir, de la cual dio a conocer la estructura de este proyecto con el que ya ha visitado 20 estados del país y ya cuentan con más de un millón de afiliados en el territorio mexicano.

Señaló que este organismo es un aliado de Morena, en el cual se otorga un espacio para atender a las personas con necesidades para que reciban asesoría jurídica, capacitaciones, gestiones sociales, actividades culturales y deportivas, todo ello de manera gratuita.

"Los beneficiados serán los artesanos y microempresarios que se incluyan a este proyecto social con talleres y cursos. Además podrán recibir formación de política e ideológica, buscando impulsar el desarrollo de las familias de esta entidad y el buen vivir con este salón de usos múltiples", puntualizó.

Manifestó que los recursos para operar este centro surgirán de presidentes municipales, regidores activos en Morena, así como de ciudadanos que se han sumado y sumarán al proyecto.

Recalcó que han tenido buena aceptación con este movimiento nacional, con el que se unen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en ser la cuarta transformación del país.

En otros temas, al pedirle su opinión acerca de la forma en que el Gobierno federal otorga los contratos, al ser de manera directa, dijo que la ley así lo permite, por lo que no existe mayor problema.

"La ley lo permite, sobre todo en algunos casos, porque urge. Está el ejemplo de que hay que entregar el aeropuerto de Santa Lucía en tiempo y la refinería de Dos Bocas en cuatro años. Existe la fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación lo revisa, por lo que no es que no se supervise, sino al contrario, se tiene que ver que sean las mejores ofertas y que no se esté lucrando con ellas para que no haya preferencias de negocios", recalcó.

Finalmente, al cuestionarle sobre su pensar acerca del nulo crecimiento que se ha dado en el país, expresó que no es algo nuevo, "no es algo nuevo ni es privativo de México, hay un contexto internacional difícil y la economía norteamericana está en recesión", concluyó.

Inaugura sede