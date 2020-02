Helen Mirren, premio de honor en la Berlinale

La actriz británica Helen Mirren recibió ayer en Berlín el Oso de Oro Honorario de la Berlinale como premio a toda una carrera cinematográfica que, según ha confesado durante una rueda de prensa, no empezó por su amor a la gran pantalla: "yo no tenía ningún interés en el cine, quería ser actriz de teatro". Mirren nació a las afueras de Londres, en una casa en la que "no teníamos televisión, y ni siquiera íbamos al cine", algo que le empujó hacia el mundo del teatro.

En su carrera en el escenario cosechó rápidamente varios éxitos, logrando convertirse a los 22 años en una de las personas más jóvenes en unirse a la prestigiosa Royal Shakespeare Company. No fue hasta más adelante cuando empezó a interesarse por el cine, algo que reconoció como "una forma increíble de contar historias". También ha admitido que al dar el salto desde el escenario al set de rodaje "era completamente ignorante respecto al mundo del cine". "Al principio yo sólo quería hacer películas", ha recordado Mirren, siendo esta pasión por actuar la que le llevaría a "aceptar todos los papeles" que le ofrecían. Desde que su carrera está más consolidada, ha asegurado, mira más atentamente qué proyectos escoge a la hora de trabajar: "Cada película que haces representa un periodo de tu vida, pasas mucho tiempo con el reparto y el equipo, por lo que esas decisiones son muy importantes". Una de estas decisiones le llevó a aceptar el papel de Reina Isabel II en La Reina (2006). Sobre este personaje, que le valió un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA a mejor actriz, recuerda su reticencia inicial a contar una historia sobre personajes reales, que aclaró sólo aceptó una vez hubo leído el guión. "Tuve que asegurarme de que se trataba todo de forma humana", afirmó.