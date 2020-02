Personal que visitó bases no estaba preparado

El personal sanitario que visitó bases militares estadounidenses donde había ciudadanos en cuarentena por el coronavirus no habían recibido formación y carecían de la equipación necesaria, informó este jueves el diario The New York Times, que cita a un "confidente".

Los trabajadores que acudieron a estas instalaciones se mezclaron posteriormente con la población general, de acuerdo al informante, que el periódico identifica como un responsable del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En concreto, el rotativo indica que el equipo fue "desplegado de manera inapropiada" a dos bases militares en California para ayudar en el tratamiento de las personas que habían sido evacuadas de las zonas más afectadas por el COVID-19, especialmente en China. De acuerdo a una queja interna a la que tuvo acceso The New York Times, estos funcionarios tuvieron que acceder a zonas de cuarentena, incluido un hangar donde los evacuados estaban siendo recibidos.