Ilesos pasajeros de la atracción de Disney, Jungle Cruise al hundirse en EUA

Uno de los botes, llamado "Bomokandi Bertha", comenzó a hacer agua con los pasajeros dentro, según dieron cuenta en redes sociales los propios turistas, que lograron saltar a tierra firme con seguridad.

“El agua en el bote era de aproximadamente un pie y medio. Sucedió sobre el mediodía ", escribió el mismo usuario de Twitter.

“Pasamos de flotar a hundirse en aproximadamente un minuto. Todos estaban bien y fuimos rescatados en unos 20 minutos ". El Departamento de Bomberos de Reedy Creek, que según su sitio web "protege la magia del Walt Disney World Resort, respondió a la escena, dijo su portavoz Eryka Washington a Spectrum News.

La atracción se cerró temporalmente mientras los pasajeros se bajaban del bote y todos pudieron salir de manera segura, dijo igualmente un portavoz de Disney, sin esclarecer las causas del hundimiento. Ubicado en el área de Adventureland de Magic Kingdom, Jungle Cruise es conocido por sus sarcásticos capitanes que llenan el paseo de con muchos juegos de palabras.

El viaje es para todas las edades y dura aproximadamente 10 minutos, según el sitio web oficial de Disney World, que lo describe como un "viaje que no olvidará pronto".

El ámbito Adventureland de Magic Kingdom se divide en dos zonas: la aldea árabe y la plaza del Caribe, y cuenta además del Jungle Cruise con otras atracciones como Las alfombras mágicas de Aladino y El cuarto encantado Tiki.

Jungle Cruise ha dado nombre a una película dirigida por Jaume Collet-Serra protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt que llegará a los cines este verano.

Go to Disney world they said, go on jungle cruise they said. pic.twitter.com/CNyMAr2f4Q