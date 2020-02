Federico Viñas en observación tras molestar abdominal

Federico Viñas encendió ayer las alarmas del América, por una lesión que compromete su aparición en la octava fecha del Clausura 2020, contra el Necaxa; sin embargo, el uruguayo ya dio signos de mejoría.

El reporte actualizado de las Águilas señala que se encuentra bajo observación de los doctores del club, debido a una "molestia abdominal", pero su mejoría ha sido notable.

El delantero uruguayo solamente jugó los primeros 45 minutos de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf, contra el Comunicaciones FC, en el Coloso de Santa Úrsula. El técnico Miguel Herrera lo sustituyó por el joven atacante Román Martínez.

"Entro al vestidor [al medio tiempo] y me dice Viñas que no puede caminar, que le duele el abdomen, pero no recibió golpe o algo", relató ayer el estratega azulcrema, luego de que sus pupilos consiguieron clasificar a los cuartos de final de la "Concachampions".

Cabe recordar que el charrúa viene de un trajín considerable. Tras finalizar el Apertura 2019, no tardó en reportar con la Selección de Uruguay Sub-23, con la que encaró en enero y febrero el preolímpico sudamericano. Posteriormente se integró al trabajo en Coapa, en la sexta jornada del Clausura 2020, en la que jugó 80 minutos, mientras que en la J-9, contra el Monterrey, completó los 90 minutos.

En la ida de los octavos de final de la "Concachampions" (19 de febrero), en su visita al estadio Doroteo Guamuch Flores, en Guatemala, Viñas jugó todo el partido.

Actualmente, la lista de lesionados del América la integran Nicolás Castillo (hospitalizado), Nicolás Benedetti (se recupera de una cirugía tras una rotura de ligamentos), Renato Ibarra (en rehabilitación; regresaría en un mes); Henry Martín y Sebastián Cáceres presentan molestias que requieren reposo.