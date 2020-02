Tena da a conocer el castigo a Antuna y Calderón

En el Club Guadalajara ya están cansados de las indisciplinas y bajo esta nueva administración, buscarán erradicarlas con mano firme y sanciones fuertes.

Lo hecho por Cristian Calderón, al salir de fiesta, y Uriel Antuna no quedará impune. Hoy, Luis Fernando Tena confirmó que Calderón y Antuna no participarán con el primer equipo este fin de semana, por lo que verán acción en la Sub 20.

"Nos afecta, hay desconcentración, al jugador le afecta en su estado de ánimo. La idea de todos nosotros es mandar un mensaje y pensar hacia un futuro; los jugadores están sancionados con una fuerte multa, de la cual ya están enterado y la aceptaron bien, deportivamente también hay una sanción, jugarán en la Sub 20, no participarán con el primer equipo".

Las actitudes de indisciplina manchan la imagen del club y con estas sanciones se busca generar conciencia en los jugadores sobre la responsabilidad que conlleva ser jugador profesional del Club Guadalajara.

"Claro que no nos gusta y afecta, no es la imagen que queremos dar. Nuestro presidente fue muy claro, se trata de mandar un mensaje contundente a las indisciplinas. El jugador debe de entender que tiene que haber un compromiso y una responsabilidad social que todo jugador de fútbol tiene y más el que está en Chivas".