Pesca del pez dorado genera trifulca en la Cámara de Diputados

Este jueves, integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados organizaron el Foro "Voces diversas, convergencias posibles", hacía una legislación favorable a la convivencia de la pesca deportiva y ribereña o artesanal del pez dorado en México, al que fueron invitados expertos, diputados y pescadores ribereños y deportivos de la zona de Nayarit y Baja California.

Sin embargo, los legisladores Rigoberto Mares (PAN), Ruth García (PT), Lucinda Sandoval (Morena) y Claudia Yáñez (Morena) ofrecieron una conferencia de prensa con pescadores y fijar su posición; sin embargo, otros pescadores ribereños interrumpieron ésta y comenzaron a gritarles: "¡vendidos!, ¡mentirosos!", señalando que los diputados favorecen a los ricos, quienes pescan el pez dorado los fines de semana y en sus grandes yates.

Los ribereños de Nayarit explicaron que ellos solamente tienen permitido pescar pez dorado, para el consumo personal y de restaurantes pequeños, de lunes a viernes y los pescadores deportivos los fines de semana. Sin embargo los ribereños se quejaron porque los pescadores deportivos depredan otras especies y se las están acabando.

Ante el alboroto y los gritos, los diputados tuvieron que suspender la conferencia y al bajar del podio hubo intercambio de gritos y empujones, pero no se llegó a los golpes.

La diputada Claudia Yáñez de Morena rechazó que las acusaciones de los pescadores y dijo que el foro se organizó para que todos hablaran de manera civilizada y no con gritos y empujones.

"Se nos viene encima la pesca diciendo que yo ya estoy vendida y que recibo dinero, que yo estoy afectando BC cuando eso no es cierto y lo he repetido muchas veces. No voy a demandar, eso no es cierto y yo lo que propuse es regionalizar.

"Respetar BCS y respetar otros lugares donde se da la pesca deportiva fuerte y donde hay derrama económica respetarla, pero también no olvidarnos de la pesca ribereña, ni de aquellas costas en donde las cosas están en el abandono", respondió Claudia Yáñez.

Los ánimos se tranquilizaron y los legisladores se fueron del podio y los pescadores ofrecieron distintas entrevistas para explicar su caso.