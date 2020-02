'Pelean' PRD, Morena y PAN por termoeléctrica en Lerdo

El líder del PRD en Lerdo, José Antonio Valenzuela arremetió contra los regidores de la fracción de Morena y el PAN al considerar que éstos no han intervenido en el asunto de la Termoeléctrica Guadalupe Victoria, que está utilizando el agua potable para sus procesos productivos y no las aguas grises como se había pactado hace años, lo que ha dejado afectaciones en las comunidades vecinas.

Al finalizar la sesión de Cabildo de este jueves, el perredista, acompañado de un grupo de habitantes de Villa Juárez, comenzó a gritar a los ediles que la problemática de la termoeléctrica era un tema social y sensible además de que no se trataba de una bandera política ni de color.

"Es un reclamo ciudadano de la gente, pónganse la camiseta, Morena, eres la decepción de la cuarta transformación. Queremos que los regidores intervengan en el tema de la defensa del agua, así como tenemos discutiendo muchas cosas, queremos que se pongan la camiseta en defensa de Ciudad Juárez, ¡es una vergüenza que nuestros regidores no tengan la camiseta!", gritaba el líder del PRD mientras el regidor panista, Ángel Francisco Luna le contestaba: "¡Mientes, hemos estado al pendiente del tema y hemos estado interviniendo para que se solucione, mientes!".

Y aunque los regidores de Morena y el PAN le solicitaban el uso de la voz para darle una explicación, Valenzuela hizo caso omiso y continuaba gritándoles que "¡Al final de cuentas este tema le va a pegar no nada más a Lerdo, a Gómez y a Torreón, y Andrés Manuel prometió agua, pues sí, nos van a a traer agua, pero la termoeléctrica se la está acabando, ¿dónde está Morena?, porque no levantan la voz con Andrés Manuel, andan alegando que perros, que despensas y tarugada y media, no están a la altura….que salga el PAN a protestar, que salga Morena, ¿dónde están?!".

Esta protesta e intercambio de gritos y reclamos, se desarrolló en presencia del alcalde Homero Martínez Cabrera y el resto del cuerpo edilicio que integran el secretario del Ayuntamiento, la síndica municipal, regidores del PRI, Movimiento Ciudadano e independiente, quienes prefirieron no intervenir.

Al final, el regidor panista explicó que en las reuniones que han tenido las autoridades con la Comisión Federal de Electricidad, su fracción ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para dar solución al problema. "Fue la Conagua la que a través de un decreto modificó la cuota por la cual se pagan los derechos de extracción, nosotros sí hemos ido a la Comisión del Agua, hemos buscado a los técnicos de la Comisión Nacional del Agua para pedir y tratar de solucionar junto con la Comisión Federal de Electricidad el problema", afirmó.

Comentó también que el problema es que la Ley Federal de Derechos y el decreto de la Conagua bajó el ingreso que se tenía por dicho concepto, de ahí que se han dedicado a estudiar el problema, a intervenir ante la Conagua y a solicitar la conciliación, en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, la regidora por Morena, Gloria Torres, consideró que las personas inconformes hasta ahora no habían tenido ningún acercamiento con los ediles de su fracción, además de señalar que la protesta que se realizó este jueves en el salón Azul de la Presidencia Municipal fue orquestada y que se desarrolló con fines políticos.

En la manifestación, las pancartas que portaban los quejosos, estaban dirigidas a los regidores panistas y de Morena. Otra más estaba dirigida al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, en ella se solicitaba su intervención para poner "un alto a la sobreexplotación del agua por la termoeléctrica".