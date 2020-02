'Chicharito' se sincera con el 'Escorpión Dorado'

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández tuvo una divertida entrevista con el “Escorpión Dorado”, donde reveló varios secretos de su vida profesional y personal.

En la entrevista, donde también se encontraba su “coach emocional” Diego Dreyfus, se le preguntó si era manipulado por Diego para hacer sus declaraciones o para tomar decisiones en su carrera, a lo que Javier aceptó en tono de broma que Dreyfus se encarga totalmente de su futuro.

El “Coach” de Hernández negó todo y mencionando que él no es culpable de las decisiones que toma el futbolista.

“Pero yo no le digo que hacer, no es que meta goles por que yo le de coaching, no es que yo le jodo el pie, ni le rompo el tendón de aquiles, ni le meto ideas en la cabeza, no metas goles put..., di que eres leyenda, pierde tu humildad cabr…”

Al “Chicharito” se le preguntó si era una loza pesada se el máximo goleador de la Selección Mexicana, ya que la gente podría estar esperando una mayor expectativa suya, a lo que el delantero respondió.

“La neta es lo mismo que cuando no tenía los 52 (goles) es lo mismo, cuando empecé y tenía 20, es la misma chingadera, nomás que es bonito obviamente ser el primero que llegaste a 52 goles con tu Selección, si esta chingon, pero no me siento que sea más chingon o más ver… que cualquier otro”.

Javier mencionó que con el tiempo cambió la manera de expresarse con los medios de comunicación, ya que menciona que esta faceta es la real de él y que a lo largo de su vida a sido de esta manera, solo que antes no lo mostraba por que le recomendaban tener una “falsa humildad” hasta que no lograra algo en el ámbito futbolístico.

El futbolista habló de su canal de YouTube, en el cual dice que lo utiliza para mostrarle a los aficionados una parte de su vida, aunque acepta que en muchas ocasiones no es bien visto por la gente.

El "Escorpión Dorado" no perdió el tiempo y retó al Javier Hernández a meter más goles en la temporada que Carlos Vela aceptando a pintarse el cabello de color rosa si no logra el objetivo, pero también retó de la misma manera al Youtuber si él consigue ser campeón en la MLS sin lograr el objetivo de ser goleador.

En la entrevista también se le preguntó sobre su perspectiva de la situación actual del país, diciendo que impera un sentimiento de tristeza por los feminicidios y homicidios registrados en fechas recientes.

“Chicharito” concluyó la conversación con el “Escorpión Dorado” firmando una playera de su nuevo equipo el LA Galaxy.